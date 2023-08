Olvidan a un bebé de pocas semanas dentro de un carrito en un supermercado de la Costa

Momentos de tensión e incredulidad en un conocido supermercado de la Costa tras descubrir a un bebé de unas cinco semanas aparentemente abandonado en un pasillo junto a los detergentes. Los hechos han ocurrido a primera hora del mediodía de este domingo en un concurrido comercio de Salobreña, una vecina del municipio se apuraba en hacer la compra junto a su hija cuando se percató de que había un carro de bebé en uno de los pasillos sin nadie cerca.

Al acercarse y comprobar, para su sorpresa, que había un bebé de pocas semanas en su interior, el instinto le hizo permanecer junto al carro a la espera de que apareciese alguien en su busca. Una media hora después y viendo que el pequeño empezaba a llorar, Yolanda, esta vecina de Salobreña, buscó rápidamente al encargado del supermercado para contarle lo sucedido. Activado el protocolo de seguridad, se ha dado aviso a Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios que se han desplazado hasta la zona para comprobar el estado del pequeño.

"Estábamos comprando, lo hemos visto y hemos dicho mira que niño más bonito, pero nos ha llamado la atención que no había nadie cerca, porque este pasillo es menos concurrido, y le he dicho a mi niña que nos íbamos a esperar hasta que viniesen a por él, se ven muchas cosas por la tele y no quería que estuviese aquí sólo, pero cuando ha empezado a pasar el tiempo y viendo que no venía nadie a por él nos hemos puesto en lo peor. No me podía creer que alguien pudiese dejar a un bebé tan pequeño aquí sólo, piensas en un descuido pero cuando pasa el rato y no aparece nadie...", cuenta a Granada Hoy emocionada por la situación, Yolanda, la vecina de Salobreña que se ha encontrado al bebé.

"El niño ha empezado a llorar y he avisado a los trabajadores del supermercado Mercadona, que es donde ha ocurrido", añade.

Trabajadores que han atendido al bebé hasta que han llegado los servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, dándole un biberón para así calmar su llanto. Los servicios sanitarios del ambulatorio de Salobreña atendieron al niño, certificando que se encontraba en buenas condiciones.

Una hora larga después, que para los presentes se ha convertido en una eternidad, aparecieron los padres -de nacionalidad suiza y alemana- que aseguraron que había sido un descuido mientras hacían la compra en el interior del mismo supermercado, resaltando que en ningún momento habían abandonado este establecimiento. De hecho, la madre, algo alterada aseguró que se había dado cuenta del descuido cuando al ir a pagar escuchó a unas cajeras comentar que se habían encontrado a un bebé abandonado dentro del establecimiento, momento en el que se dio cuenta que no tenía a su hijo.

La Guardia Civil tomó los datos de la pareja, que se encuentra de vacaciones en el municipio, tras comprobar los datos personales de ambos, por si hiciese falta volver a contactar con ellos.