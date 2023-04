"Me considero del PP, pero mientras esté Luisa García Chamorro al frente no puedo seguir defendiendo el proyecto de Motril"

La motrileña Ángeles López Cano, hasta hace unos días concejala del PP en el Ayuntamiento de Motril, da un paso al frente y se desmarca del partido que le hizo "soñar con la política desde pequeña" para presentarse a las municipales bajo unas nuevas siglas -Centrados en Motril- donde las principales premisas sean la igualdad, el respeto y el trabajo en positivo por la ciudad. Una decisión que ha estado marcada por uno de los capítulos más negros de su historia como servidora pública, al sentirse "aislada" del equipo de Gobierno.

López Cano llegó al Partido Popular de Motril en 2003 junto al popular Carlos Rojas, "gracias a él conseguimos la mayoría absoluta por primera vez en las elecciones, y formó a un equipo de personas con muchas ganas de trabajar y hacer las cosas diferentes. A día de hoy seguimos siendo muy buenos compañeros porque supo hacer un equipo, unir y crear un proyecto en el cual nos ilusionamos todos, algo que con la actual líder del PP, Luisa García Chamorro, no puedo seguir compartiendo".

Sobre su decisión de abandonar el partido, explica que se considera una persona muy leal y de partido, "siempre he trabajado para aportar lo mejor de mi en pro de mejorar la ciudad en cualquier concejalía en la que me ha tocado trabajar, y aportar ideas y proyectos", pero hay ciertos momentos y actitudes que hacen que se plantee su continuidad. "Es sólo un ejemplo, pero me enteré que me habían quitado una Concejalía por un compañero que me avisó la noche de antes y al día siguiente por la prensa. Estos cuatro años han sido los más duros y difíciles que he vivido en la política, creo que no se me ha dado el trato adecuado, incluso durante un tiempo se me vetó la entrada a la alcaldía, se me exigió que no saludase a ciertas personas o que no fuese a ciertos establecimientos de Motril si no quería ser señalada, algo que por supuesto no hice, con respeto se puede ir a cualquier sitio, he respetado siempre a mi partido pero creo que cada uno tiene que ser libre para hacer su vida".

Motivo por el reconoce que, en estos momentos, no se siente representada por el PP de Motril, "no soy la única persona que dentro de las filas del PP piensa de la misma manera, todo llegará con el tiempo". Y añade que se va con la cabeza alta por todo el trabajo realizado durante estos años, "creo que ni un solo vecino puede decir que no he estado ahí para ayudar en todo lo posible cuando me han llamado o pedido cualquier cosa, tampoco podrán decir que me he llevado nada de nadie, aunque si me llevo en el corazón a personas que actualmente están en el PP, y otras que se fueron, que se han preocupado y no han dudado en ponerse en contacto conmigo. Son mis amigos y saben que siempre me van a tener, esté donde esté".

No obstante, aclara que no ha tenido ningún problema con los compañeros del partido, "hemos trabajado siempre juntos, pero la persona que preside el PP de Motril no me representa. Me considero del PP, a nivel andaluz apoyo y apoyaré a Juanma Moreno, a nivel nacional haré exactamente lo mismo, pero a nivel local, mientras esté ella al frente no puedo seguir defendiendo el proyecto".

Centrados en Motril

El pasado 31 de marzo recibía la noticia de que su nuevo partido estaba oficialmente inscrito en el Ministerio del Interior, ha cursado su baja del partido y solicitado formar parte de los concejales no adscritos, ya que no deja su acta de concejal.

"No ha sido una decisión fácil, se me ha hecho daño emocionalmente, hay un antes y un después, y a día de hoy sigo sin saber el motivo para que todo cambiase de la noche a la mañana. Aunque ya no es algo que me importe mucho, es el momento de pensar en el presente y el futuro y centrarnos en Motril", añade.

De familia humilde y criada toda la vida en un barrio marinero se presenta lejos de la formación que la vio crecer políticamente para "seguir trabajando por la ciudad, al igual que hay mucha gente que quiere remar para posicionar a Motril en el lugar que se merece. Las puertas de Centrados en Motril van a estar abiertas para todos los que quieran sumar, aportar o apoyar. Una de las principales premisas que vamos a tener es que somos un partido libre, en el que cada uno podrá aportar lo que estime oportuno, todas las ideas serán bienvenidas y las que se puedan llevar a cabo se llevarán a cabo, y se escuchará a la gente. No queremos sumisiones, porque no podemos trabajar para y por Motril coartando de alguna forma la libertad".

Y anuncia que muy pronto darán a conocer a los integrantes de la nueva formación que se presenta con ganas de trabajar por los intereses de todos los vecinos de la ciudad.