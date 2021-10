Plantean la reforma de la rampa de acceso a la plaza de la Coronación en Motril “para corregir su peligrosa inclinación”

El Grupo Municipal Socialista en Motril ha planteado a la alcaldesa la reforma de la rampa de acceso a la avenida de Salobreña desde la calle Aguas del Hospital, donde, ha informado la concejala Alicia Crespo, "vecinos de Motril y de otras localidades se han quejado del grado de inclinación de esta plataforma, lo que la hace peligrosa, sobre todo para quien va en silla de ruedas".

Crespo ha indicado que han sido muchas las voces que han advertido del riesgo que supone para personas con movilidad reducida bajar esta rampa, especialmente en su inicio desde la avenida de Salobreña, y que no pocas han optado por acceder a la plaza de la Coronación y los edificios cercanos por otras calles donde no hay tanta pendiente, "porque en cualquier momento puedes caerte o salir disparado con la silla de ruedas".

"Hasta las personas que van en sillas de ruedas acompañadas por alguien han mostrado su inquietud por usar esta rampa. Tienen miedo de no poder frenar la silla y caerse. Hay quien baja de espaldas para más seguridad", ha añadido.

Alicia Crespo ha recordado que el PP gastó en la obra de la avenida de Salobreña, hace ahora once años, más de 4.5 millones de euros. "Sin embargo, no fue una intervención que mejorara la funcionalidad ni la fluidez del tráfico, como tampoco mejoró la accesibilidad. De hecho, ahora se plantea quitar la famosa 'paellera' y se ha tenido que construir esta rampa, que entendemos deben reformar porque se ha comprobado que es peligrosa para las personas con movilidad reducida".

"La obra de la avenida de Salobreña sigue dando que hablar, y no para bien. Prueba de ello son los numerosos atascos que se forman cada día, el carril reservado que apenas se utiliza, la falta de aparcamientos y zonas de carga y descarga, el punto negro de la ‘paellera, que es una rotonda mal pensada y ejecutada y que ahora se plantean quitar, por peligrosa, los mismos que presumían de ella, es decir Luisa García Chamorro y Nicolás García, que, además, no pensaron en construir una rampa para acceder a la plaza de la Coronación desde Aguas del Hospital, y cuando lo han hecho, once años después, lo realizan mal", ha añadido.

"Esperamos que Luisa García Chamorro escuche a los motrileños, algo que no suele hacer porque vive en un mundo aparte y hace lo que le da la gana. A ver si gestiona bien de una vez, y cambia, por el bien de muchas personas, la pendiente de esta rampa", ha aseverado.

"Tenemos a la alcaldesa de las mentiras y los comportamientos poco ejemplares cuando lo primero son las necesidades de vecinos y vecinas", ha insistido.