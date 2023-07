El PSOE de Motril critica la programación de las Fiestas Patronales por "no estar a la altura"

Apenas unos días después de conocerse la programación de las Fiestas Patronales de Motril, así como que la feria de día regresa a las plazas del centro de la ciudad, una reivindicación de muchos vecinos de la localidad, el PSOE de Motril lamenta su pesar al considerar que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento "cree que vivimos en un municipio de 5.000 habitantes y no en una ciudad de 60.000". Los socialistas apuntan que se trata de una comparación con la que no pretenden despreciar a los municipios pequeños, porque "muchos de ellos tienen unas fiestas mejores".

La concejala, Gádor Domínguez, ha señalado que "sí hay dinero para la subida de sueldos del gobierno de más de 200.000 euros, pero no para invertir en las fiestas patronales de las motrileñas y motrileños. No es de recibo que el gobierno de Luisa García Chamorro abogue siempre por promocionar Motril como una ciudad turística, y nos encontremos con que nuestros propios habitantes se vayan a las fiestas de Almuñécar o a Salobreña en vez de quedarse aquí. Y es que la diferencia de oferta de ambos municipios comparada con la del nuestro es totalmente abismal".

En este sentido, Domínguez ha indicado que en Salobreña cuentan con el Festival Tropicalia con Luis Fonsi, India Martínez o Camela, "un festival que perdió este mismo equipo de Gobierno el años pasado"; y ha añadido que pese a que por el momento se desconoce el programa de fiestas de Almuñécar, "su oferta cultural y de eventos de este verano supera sola a la de nuestro programa de fiestas".

La socialista ha incidido en que en Motril "no se ha realizado ninguna actividad en todo el verano e incluso se ha perdido el concierto de Los 40 Principales o la Cadena Dial, que ha acabado en Almuñécar también por la falta de interés de nuestro Ayuntamiento. No se quiere invertir en cultura y en ocio para el turismo de Motril, lo que repercute en que la hostelería esté bajo mínimos mientras que poblaciones vecinas como Torrenueva, Salobreña y Almuñécar está todo lleno de personas que consumen y disfrutan en los negocios de la ciudad".

En referencia a la Fiestas Patronales, Gádor Domínguez ha resaltado que García Chamorro "no tiene interés ninguno en ellas, no siendo importantes para su proyecto, pues casi no cuentan con presupuesto alguno, teniendo el concejal de Fiestas y Eventos que hacer encaje de bolillos con empresas para que realicen en sus casetas privadas la mayoría de los conciertos".

Al hilo, ha resaltado que "la feria de día tiene otra vez una falta de calidad en su programación, que provoca que se resuma otra vez en botellones en las plazas, teniendo recintos como la Alcoholera que funcionaron muy bien y están algo más alejados, volvemos a perjudicar a los vecinos y vecinas del centro de Motril. Y la feria de noche vuelve otra vez en su totalidad a un recinto ferial que ya vimos el año pasado como se caía a pedazos por la falta de mantenimiento: casetas medio en ruinas, falta de medios y recursos, problema de accesos".