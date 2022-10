El PSOE pone en evidencia los apagones persistentes en el alumbrado público de Motril

Los vecinos de Motril llevan tiempo avisando de diversas averías en la iluminación de las calles de la ciudad que dejan como resultado oscuridad e inseguridad por la falta de visibilidad en muchos de los casos.

La concejala socialista, Alicia Crespo, se hace eco de las denuncias de vecinos de zonas como Los Telares o junto a la rotonda del Hospital y pregunta a la alcaldesa por las numerosas averías en la iluminación desde hace semanas, algo que afecta a todo Motril. "Esto es otra consecuencia de la desastrosa gestión y falta de planificación de Luisa García Chamorro, a quien solamente le importa hacerse fotos".

El PSOE ha llamado la atención a la alcaldesa por los numerosos apagones, algunos de ellos durante varios días seguidos, que están sufriendo distintos barrios de Motril. La concejala socialista ha indicado que el mismo lunes por la noche, vecinos de las calle Gerardo Diego y Gerard Brenan, trasladaron al Grupo Municipal su inquietud por los fallos en la iluminación pública en varios tramos, "dejando el lugar casi en total oscuridad, convirtiendo en un peligro cruzar la calle para ir a tirar la basura a los contenedores de la rotonda".

"Hace varias semanas que distintos barrios de Motril permanecen en penumbra con apenas alguna que otra farola encendida. Esto ha llegado a ocurrir en Las Explanadas o el Parque de los Pueblos de América y en la avenida de bajada al Puerto", ha advertido.

"El servicio se interrumpe y nadie sabe qué ha pasado", ha denunciado la edil del PSOE, que ha reclamado a la alcaldesa "que se deje de fotos y propaganda y solucione los verdaderos problemas de la gente".

"Si es una avería, con voluntad, tarda muy poco tiempo en repararse. Otra cosa es que en Motril la desastrosa gestión de García Chamorro, que no arregla las farolas que se funden, ha dado lugar a que no hubiera en toda la ciudad servicio de guardia para cualquier incidencia en el alumbrado público, de tal forma que, si se producía una avería, no se podía solucionar, en el mejor de los casos, hasta la mañana del día siguiente", ha indicado la concejala del PSOE.

"No es la primera vez que evidenciamos esta carencia en el servicio de alumbrado público en Motril, por eso emplazamos a Luisa García Chamorro a que corrija esta falta de planificación y de una vez y aporte soluciones a los problemas de la gente", ha incidido Alicia Crespo.