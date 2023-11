El PSOE urge medidas para garantizar la atención a pacientes con epilepsia y otras enfermedades neurológicas en la Costa

La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto insta a la Junta de Andalucía medidas para garantizar en el Hospital Santa Ana de Motril la atención médica a pacientes con epilepsia y otras enfermedades neurológicas.

Prieto ha elevado el tema a la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento andaluz con el objetivo de que la consejera del ramo se pronuncie al respecto, al considerar que la situación es "crítica al no contar con atención especializada las tres unidades de salud mental que hay en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada".

Durante su comparecencia ha incidido en que "esto obliga a las y los usuarios de este servicio a desplazarse a Granada capital y no entendemos como en una comarca que viven unas 200.000 personas el centro hospitalario motrileño no da respuesta a esas necesidades".

Tras apuntar que la Asociación Lavanda-Amencost, que representa a personas afectadas por epilepsia y otros problemas o enfermedades neurológicas de la Costa de Granada, ha denunciado ya la falta derecursos especializados en esta zona; la socialista ha pedido al Gobierno de Moreno Bonilla que explique cómo tiene previsto atender a las necesidades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitaciónde este tipo de pacientes.

"Las enfermedades neurológicas van en ascenso ligadas al aumento de la esperanza de vida y requieren de una revisión del mapa sanitario para garantizar los servicios cercanos y accesibles", ha señalado Prietoquien ha planteado al Ejecutivo andaluz del PP que "revise la cartera de servicios del Hospital Santa Ana de Motril, entre otros aspectos, ahora que la Junta dispone de más recursos que nunca y las necesidadesciudadanas han cambiado tras la pandemia".

La parlamentaria ha indicado que "no tienen ningún tipo de excusa para no hacerlo, eso sí para empezardeberían acabar de una vez con su política de desmantelamiento de los hospitales comarcales, como el de Motril. Tampoco pueden hablar de la herencia recibida, porque llevan ya cinco años gobernando, ni de que no hay médicos porque los sindicatos han afirmado esta misma semana en el Parlamento que los hay, pero que la Consejería de Salud y Consumo no los contrata y que incluso los despide".

Por todo ello, la parlamentaria socialista ha reclamado a la Junta "una respuesta a tantas personas de la Costa granadina con problemas neurológicas que necesitan ser atendidas y escuchadas ante los problemasque padecen".