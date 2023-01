El PSOE lamenta la irresponsabilidad por ir a Fitur “a hablar mal de las playas de Motril”

El secretario de Organización y concejal del PSOE, Francisco Sánchez-Cantalejo, ha lamentado la irresponsabilidad de la alcaldesa de Motril "hablando mal de las playas de la capital de la Costa Tropical en un foro turístico internacional tan importante como FITUR".

Sánchez-Cantalejo ha criticado que Luisa García Chamorro haya ido a Madrid para hacer estas declaraciones, que ha calificado como "pura propaganda para la galería", y ha asegurado que, "en vez de promocionar nuestras playas, se ha cargado su imagen".

"Ha elegido el peor lugar para decir que las playas de Motril están en mal estado. Pero no solo eso, es que, además, ha dicho que va a llevar al Gobierno central al juzgado, mezclándolo todo e involucrando a nuestra ciudad en temas de juicios cuando, insistimos, no cabe una denuncia por un temporal", ha afirmado el edil socialista.

Al hilo, ha indicado que lo que tenía que hacer la alcaldesa es dejar el ‘postureo’ e iniciar una negociación para agilizar unos trámites que, ha destacado, ya están en marcha. "El único retraso que tiene este proyecto de las defensas de las playas de Motril es el de los ocho años del Gobierno de Mariano Rajoy, en los que no se hizo nada. Entonces no escuchamos a la alcaldesa decir una sola palabra reivindicativa".

Francisco Sánchez-Cantalejo ha insistido en que Luisa García Chamorro ha demostrado, una vez más, “que miente y que se dedica al ‘postureo’. En este caso, "echando tierra a la imagen de Motril".

Por último, Sánchez-Cantalejo ha recordado cómo la inoperancia de la actual alcaldesa el pasado verano, "su falta de previsión", dio lugar a que las playas motrileñas estuvieran sin la mitad del equipamiento esencial para dar un buen servicio en plena campaña turística.

"Esto sí que fue grave y consecuencia directa de la desastrosa gestión de Luisa García Chamorro. Su incompetencia provocó, en pleno mes de julio, que no hubiera quioscos abiertos, que no funcionaran las empresas dedicadas a la explotación de tumbonas y hamacas en primera línea de playa, que la mitad de las duchas no funcionaran y que faltaran pasarelas, papeleras y contenedores".