Pedro Ruíz de la Rica, el candidato de Más Costa Tropical a la alcaldía de Salobreña

El Partido Más Costa Tropical Salobreña, presidido durante años por Juan Collado Flores, hace un cambio en su estructura y nombran como nuevo portavoz y candidato a los comicios electorales de mayo, al empresario Pedro Ruíz de la Rica.

Desde el partido señalan que se trata de una decisión muy meditada debido a que sentía la necesidad de renovar el perfil que encabezara la candidatura sin que ello signifique su desvinculación de la misma, ya que va a seguir al pie del cañón desde otro puesto. Pedro Ruíz, desde el punto de vista de Juan Collado, reúne todos los requisitos para el puesto: persona trabajadora, implicada y empática, además con experiencia tanto en el sector profesional como en política.

Ruíz de la Rica es actualmente empresario hostelero de uno de los establecimientos más emblemáticos de Salobreña, y llega al Partido Más Costa Tropical con la ilusión de situar a Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia donde se merecen.

Es una persona muy conocida en el municipio e implicada en cada uno de sus proyectos personales y profesionales, llegó a ser secretario general del PSOE en Salobreña, por lo que siempre ha estado volcado de alguna manera en el mundo de la política local. Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de ser el nuevo candidato por esta agrupación es su carácter local, trabajar por y para Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia sin ningún tipo de ideología establecida.

"Hoy quiero comunicar una de las noticias más importantes de mi vida a nivel personal. He decidido presentarme a la alcaldía por MÁS SALOBREÑA. Los que me conocen personalmente saben que es una ilusión que he tenido durante gran parte de mi vida. Mi principal motivación es el pueblo de Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia. Lejos de lo que pueda suponer un suculento sueldo como alcalde, mi mero objetivo es el de intentar transformar todas las ideas que tenemos mi equipo de trabajo y yo, sin prometer nada que no podamos realizar. En definitiva, quiero subrayar que no estoy aquí por incentivos económicos, estoy aquí por amor a mi pueblo, ese que me vio crecer y que me ha convertido en lo que soy hoy. Dicho esto, quiero expresar mis ganas de comenzar con este reto y dejar claro que voy a dejarme la piel por llevar a Salobreña al lugar donde se merece", ha comunicado Pedro Ruiz.