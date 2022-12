Piquetes informativos, proclamas y mucha lluvia en la manifestación de Almuñécar

Los agricultores de Almuñécar están cansados de ver pasar el tiempo mientras sus plantaciones agonizan por la falta de agua. Demasiados meses sin ver caer este bien tan preciado del cielo que ha provocado lo que muchos ya anunciaban hace tiempo: la salinización del acuífero. “Pero si está lloviendo, ¿sigue adelante la protesta?”, pregunta atónito un vecino de Almuñécar tras aparcar su coche en la entrada del municipio. “Por supuesto que sí, el problema no se soluciona con un par de días de lluvia. Ojalá lloviese así hasta Navidad”, le espeta otro vecino que se dirige a la manifestación con una pancarta.

No están todos los que se esperaban, la lluvia ha espantado a más de uno, sin embargo, desde las asociaciones convocantes se sienten satisfechos. “Lo importante es que se nos oiga, podríamos ser más, por desgracia hay división entre los agricultores, pero ya gritaremos nosotros más fuerte para que se nos oiga mejor”.

La manifestación, convocada por las asociaciones Agua para el Campo y Verde, Seco y Jate, no contaba con el beneplácito de todos los agricultores del municipio. De hecho, el Ayuntamiento de Almuñécar y la Junta Central de Usuarios (JCU) no la secundan al entender que las reivindicaciones no corresponden a la realidad, entre otros motivos. Pese a tener un problema en común, las divisiones son cada vez mayores.

Pese a ello, varios centenares de personas se han manifestado por las distintas calles del municipio, a la vez que se concentraban a las puertas de las grandes cadenas de supermercados de la zona para pedir que cerrasen de forma simbólica durante la marcha. Varios manifestantes han accedido al interior de estos hipermercados y finalmente ha tenido que intervenir la Guardia Civil. La crispación va en aumento, “nos pierden las formas, pero es la única manera de hacer ruido y que nos hagan caso”, apunta uno de los manifestantes. “Todos necesitamos el agua, ya sea para el cultivo o para beber, nos miran mal por pedir algo que nos pertenece, cuando salga agua salada de los grifos llegaran las lamentaciones de verdad”, señala otro.

“La situación es gravísima, hay cientos de familias que están al borde de la ruina. Hemos venido a reivindicar lo que llevamos mucho tiempo reclamando: que las canalizaciones se lleven a cabo, especialmente el desglosado 3 y con carácter de urgencia, si no se acortan los plazos, van a llegar tarde y nos arrepentiremos”, explica el presidente de la asociación Verde, Seco, Jate, José Luis Ruiz Olivares, quien añade que mientras eso llega, instan a que se realicen ayudas parciales, como la recarga del acuífero, “para poder sobrevivir mientras las canalizaciones son una realidad”.

Ruiz Olivares lamenta que “la situación de Almuñécar es muy crítica, hay mucha gente desesperada. Hay fincas completamente afectadas y posiblemente sean irrecuperables, de hecho, se está pensando en pedir responsabilidades a quien le competa”.

Por su parte, el presidente de Agua para el Campo, Joaquín Cabrera, califica de positiva la manifestación, aunque no ha movido a toda la gente que les hubiera gustado. “Lo importantes es mantener viva la chispa que tenemos reivindicando nuestras canalizaciones, es muy importante seguir luchando por esto, porque si no Almuñécar, Jete, Otívar y Lentegí no tendrán agua durante muchos años”.

Cabrera reseña que le han pedido tanto a la Junta de Andalucía, como al Gobierno central, que “acelere los proyectos que hay para que no vuelva a ocurrir en Almuñécar lo que está ocurriendo actualmente, una cantidad de padres de familia que se están quedando sin sus tierras por causa de la salinidad”.