La Plataforma por la Paz Costa de Granada condena los ataques a hospitales y a personal sanitario en Gaza

La Plataforma por la Paz Costa de Granada, integrada por Asociación Motril Espacio Abierto, Ecologistas en Acción, UGT, Podemos, Motril Punto ES, Comunidad Islámica de Motril, Comité por Alianza de Trabajadores y Pueblos CATP y a título personal el concejal de PSOE Francisco Cantalejo y Jesús Villar del Área Sanitaria Sur de Granada, se han congregado a las puertas del Hospital Santa Ana con el objetivo de apoyar al personal sanitario de Gaza que a pesar de no tener ni siquiera los recursos básicos como alimento, agua o carburante, está haciendo todo lo que puede para salvar vidas y aliviar sufrimientos sin material y sin medicamentos sufriendo constantemente bombardeos y amenazas

Lamentan que se está viviendo una escalada de violencia peligrosa y sin precedentes en Oriente Próximo, y remarcan que no hay absolutamente nada que pueda justificar el bombardeo de mujeres, niños, escuelas nitampoco personal sanitario e instalaciones hospitalarias. "No hay nada que justifique, que la comunidadinternacional no haya podido intervenir para condenar la barbarie y parar la masacre, ni tampoco antes y durante décadas cuando el Estado de Israel se saltaba la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU, las últimas relacionadas con la creación de nuevas colonias en territorio ocupado. El muro que cerca a Gaza ha sido declarado ilegal por la Corte Internacional de La Haya".

Además, explican que a diario hay detenciones incluso de menores, que organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional han documentado y condenado. Señalan que esta semana ha sido la más mortífera, sobre todo para los hospitales. "El personal sanitario ha tenido que hacer frente a situaciones que ningún humano está preparado para aguantar. Llevan más de un mes sin combustible, se ha cortado la luz y se han desconectado a todos los pacientes que se amontonan en los pasillos y en el suelo entre muertos y malheridos. No hay medicamentos, ni alimentos ni agua y algunas personas han sido intervenidas sin anestesia".

Al hilo, señalan que los hospitales han sido bombardeados, han recibido órdenes de evacuaciones imposibles y se ha confirmado la detención del Director del Hospital AL SHIFA en la madrugada del jueves 23 de noviembre.

Por todo ello, condenan los bombardeos a civiles, a hospitales y a personal sanitario, piden un alto al fuego duradero y estable, que se permita la entrada de ayuda urgentemente y en cantidades suficientes. Así mismo que se investigue lo ocurrido y que se aplique la legalidad internacional condenando a quien hay quecondenar y aplicando la ley. nadie está por encima de esta.

Por otro lado, instan al Estado español a que condene las acciones militares contra la población civil, es su obligación como firmante de las convenciones internacionales. Piden una sesión exclusiva y extraordinaria para debatir este asunto en el Congreso de los Diputados vista la implicación directa del conflicto a nivel global y especialmente para un país tan estratégico como España. Además, claman por una solución para un problema que ha durado demasiado. "Una solución basada en dos estados en aplicación de las resoluciones de la ONU que Israel sigue incumpliendo. Pedimos protección para la población civil y para los hospitales y las organizaciones internacionales".