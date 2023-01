Plogging: la actividad que aúna deporte y cuidado del medio ambiente, de moda en la Costa de Granada

Casi, como si fuesen hormiguitas. Algunos vecinos de la Costa se han quedado asombrados al ver a multitud de personas subir por una de las laderas del monte de la Bullarenga, en Motril, o caminar junto al camino del canal con multitud de neumáticos, retirar una gran cantidad de plásticos o recoger botellas de cristal. El número de personas que muestran interés por el plogging, una actividad que aúna el deporte y el cuidado del medio ambiente, aumenta cada día, en parte, gracias a actividades como las organizadas por la Fundación Miguel García y el Grupo La Caña.

Se trata de circuitos por distintos enclaves de la provincia en la que suelen participar varios centenares de personas comprometidas con el medio ambiente, dispuestos a realizar rutas de senderismo por la naturaleza y recoger la basura que se encuentran a su paso. La iniciativa, que este año cuenta con una subvención de la obra social de Caja Granada y de la Caixabank, ha iniciado su tercer circuito de seis pruebas, que llevará a los participantes a limpiar entornos naturales de Motril, Granada capital, Órgiva y el cauce de Río Verde.

Rosa y Carmen, son abuela y nieta, dos voluntarias que participan en esta concentración de plogging. "Es el segundo año que venimos, es bonito limpiar la naturaleza, aunque es una pena la cantidad de cosas que nos encontramos por el camino. Botellas, pañuelos, toallitas, ruedas, plásticos, hasta una vajilla, de todo, te encuentras de todo", reseña Rosa, mientras puntualiza que es la segunda vez que actúan en la misma zona y es casi imposible limpiarlo todo. "Siempre que vuelves te encuentras cosas tiradas por el suelo. Por desgracia, las personas somos muy descuidadas y no nos importa la naturaleza pese a que es un bien para todos, no pensamos muchas veces que es el futuro que le estamos dejando a nuestros nietos e hijos, mucha gente pasa del tema".

Al hilo, lamenta la falta de civismo de muchas personas. "No hay que irse muy lejos, alguna vez andando por la calle he visto como alguien tiraba un papel o una colilla al suelo y he ido a decirle que estaba mal, y la respuesta es siempre la misma: te miran mal o te contestan que ya vendrán los basureros, para eso cobran. Falta mucha educación y concienciación".

Por su parte, Carmen explica que hace dos años su madre descubrió el plogging, "ya de por sí salíamos mucho a la naturaleza y hacíamos rutas, y pensamos que tampoco costaba nada ir limpiando a nuestro paso. Mucha gente piensa que no tienen porque recogerlo porque es algo que tiran los demás, como no es mío, no lo recojo, y no se puede pensar así. Tenemos que ser todos conscientes de lo importante que es cuidar del medio ambiente, las pequeñas acciones tienen grandes consecuencias".

Como ellas hay multitud de familias que no han dudado en apuntarse y aportar su granito de arena en pro del medio ambiente. Algunos de los más jóvenes han disfrutado de esta búsqueda de la basura, como si del tesoro se tratase, no había nada que se resistiese. ¿Una rueda semienterrada? No hay problema, se excava a su alrededor para poder sacarla. ¿Plásticos enredados en rocas? Entre varios puede retirarse. El compañerismo y el trabajo en equipo es uno de los grandes aliados. En esta primera jornada se han retirado algo más de cinco toneladas de desechos.

El director de la Fundación Miguel García Sánchez, Samuel Ortega, explica que, pese a que se esperaban una gran aceptación de la convocatoria, "ha sido sorprendente la cantidad de gente que se ha apuntado, y la que ha venido esta misma mañana para preguntar si podían participar. Han participado más de 200 personas, medio centenar de voluntarios de Granada, alumnos del Ciclo de Grado de Técnico Superior en Enseñanza y Animación de Motril, y multitud de niños".

"Por desgracia tenemos mucha basura que recoger, así que es de agradecer la gran implicación de la sociedad en estos proyectos. Este año el circuito consta de seis concentraciones que visitará las tres grandes capitales de la provincia: Granada, la Alpujarra y la Costa Tropical. Intentamos abarcar lo máximo posible, es cierto que siempre hemos actuado en pueblos de la Costa y este año queríamos abrirnos un poco más. En el caso de la zona de Río Verde, es cierto que nunca habíamos estado por allí y después de contactar con el Ayuntamiento vimos la gran predisposición para llevar a cabo esta actividad, y vimos la oportunidad de colaborar y darle una buena batida al río", añade Ortega.

El plogging, principalmente consiste en correr por la naturaleza e ir recogiendo la basura que hay de paso, "nos dimos cuenta que cada vez participaban más niños, así que decidimos que nuestra actividad serían rutas de senderismo", y han añadido actividades complementarias de concienciación ambiental para los más pequeños en mitad de la naturaleza.

Por su parte, el director de área de negocio de Caixabank de la Costa Tropical y la Alpujarra, Jesús Aranda, indica que el compromiso de la entidad financiera en Granada y Andalucía es "seguir creciendo, ser una tierra próspera y articulada" y, dentro del compromiso financiero y social, realizan colaboraciones como la realizada con la Fundación Miguel García, mediante seis circuitos repartidos a lo largo del año.

Aranda agradece el trabajo que los compañeros de la Costa y la Alpujarra realizan para que se puedan seguir realizando este tipo de colaboraciones, "sin olvidar a nuestros clientes, sin ellos estas colaboraciones no serían posibles".

Por último, Miguel Ángel Palanco, delegado de los voluntarios de Caixabank en Granada, explica que se han apuntado a la actividad 20 voluntarios y 15 acompañantes de la capital, "la mayoría somos extrabajadores de Caixabank y nuestra especialidad son las finanzas, tenemos varios programas para enseñar educación financiera, financias básicas, para jóvenes, colectivos con discapacidad, colectivos que necesitan un impulso para integrarse laboralmente. Además, junto a otras asociaciones, como la Fundación Miguel García, trabajamos temas relacionados con el medio ambiente, discapacidad, entre otras. Los voluntarios hemos venido para apoyar a todos los participantes y ayudar en las batidas".

Una cita indispensable que volverá a celebrarse el próximo 5 de febrero en Castell de Ferro para seguir limpiando el entorno, por lo que invitan a todos los interesados en conocer este deporte en auge en España a participar y pasar un día en la naturaleza.