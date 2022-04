La Policía Local de Motril denuncia déficit de personal y malestar por la falta de compromiso del Ayuntamiento

Cerca de una hora tuvo que esperar la pasada noche un vecino de Motril para sacar el coche de su cochera, pese a tener un vado permanente, el dueño de otro vehículo aparcó obstaculizando la salida. En una situación normal, la Policía Local aparece a los pocos minutos para dar parte a la grúa y retirarlo, pero en estos días de mayor afluencia de personas a consecuencia de la Semana Santa, el cuerpo de policías no puede dar más de sí. El gran volumen de trabajo existente, al que se suman el controlar los accesos y el buen funcionamiento de las distintas procesiones, deja en evidencia el "déficit terrible" de personal que vienen arrastrando desde hace años, motivado principalmente por los años de promesas incumplidas por parte del Consistorio motrileño.

Situación que, pese a que llevan demasiado tiempo solicitando una reunión con la responsable municipal sin ningún éxito, les ha llevado a prescindir de las horas extras, por consiguiente, en parte de su sueldo, para dejar bien claro que "no pueden más", necesitan una solución real y que sus demandas sean escuchadas y realizadas.

El representante del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLG) de Motril, Daniel Ortega, explica a Granada Hoy que se trata del segundo municipio más grande de toda la provincia y "estamos peor pagados que casi el 90% de los policías locales de la provincia y de Andalucía. Llevan dos años negándonos reuniones solicitadas incluso por registro, ya no podemos seguir aguantando más, estamos cansados". Motivo por el que han decidido volver a pasar a la acción renunciando a las horas extras y a los servicios extraordinarios en Semana Santa, las Cruces y el verano, mientras no se solucione de una forma real el problema.

Antes del inicio de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Motril anunció la puesta en marcha de un dispositivo especial para preservar la seguridad del municipio, algo que Ortega asegura es "rotundamente falso". "No hay ningún dispositivo especial porque solamente estamos trabajando los mismos policías, las mismas horas que se están trabajando el resto del año, lo único que si hay excepcional es que nos están ubicando en patrullas unipersonales".

La inseguridad de trabajar en solitario

El actual convenio de la Policía Local de Motril, así como la normativa actual, incide en que las patrullas están compuestas por dos agentes para tener un apoyo. El representante sindical indica que se trata de una medida que se solicitó hace muchos años después de que un compañero estuvo a punto de perder su vida después de ser atropellado en una concurrida zona del municipio. "Iba solo, y no pudo dar la voz de alerta para pedir ayuda, es algo que se modificó tras muchas luchas, y desde hace años está prohibido poner patrullas unipersonales, algo que ahora, al negarnos a las horas extras, han vuelto a poner en funcionamiento". Además, pregunta de qué sirven este tipo de patrullas ante un incidente, "si ocurre algo, un solo policía va a ser de poca ayuda al ciudadano".

Y denuncian que "se están haciendo presiones a los mandos superiores, que están echando más horas de las obligatorias, aprovechándose que son cargos de responsabilidad".

Actualmente, la plantilla de la Policía Local de Motril presta servicio a dicho núcleo de población, además de Carchuna, Calahonda, Puntalón y La Garnatilla. En el pasado turno de noche, se repartieron la responsabilidad entre seis compañeros cinco en la calle y uno atendiendo las llamadas telefónicas-. "Se están dejando de hacer muchísimos servicios, no se puede asistir al cierre de los pubs, se está dejando de asistir a peleas, problemas vecinales, todo porque no hay policías. Es un auténtico despropósito y todo por una serie de promesas incumplidas, pero no solo por el actual equipo de Gobierno, este problema lo vimos arrastrando desde hace años".

Falta de personal

Ortega reseña que "se está vendiendo a bombo y platillo que se están sacando plazas nuevas y eso es falso. Han salido cuatro nuevos policías pero en los últimos 15 años se han ido cerca de 25. Algunos se han jubilado, otros se van de comisión de servicios, aprueban en otros municipios, o cambian la plaza con compañeros de otros sitios porque huyen de aquí, las condiciones laborales que nos están instaurando los distintos gobiernos municipales, son nefastas".

En este sentido, añade que hay un déficit y las plazas no se amortizan. "Se supone que si un policía se va puedes aprovechar y sacar otra plaza, pero aquí se está dando el caso de que se está guardando el dinero de ese puesto. Si calculas, un policía puede estar en una media de 30.000 euros anuales y se han amortizado unas 20 plazas, hablamos de unos 600.000 euros solamente en policía amortizados en no sabemos muy bien qué".

Instan al Gobierno municipal a que les reciban para solucionar de una vez el problema que vienen arrastrando desde hace demasiado tiempo. Y anuncian que convocaran una asamblea para decidir futuras acciones en el caso de seguir todo como hasta el momento. "Esta reivindicación está siendo apoyada al 100% de la plantilla, por lo que no vamos a parar hasta conseguir una serie de mejoras a las que ya se comprometieron hace muchos años".