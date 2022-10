La Policía Nacional de Motril reconoce el trabajo de los agentes en los Ángeles Custodios

"Durante este año hemos conseguido rebajar aún más los índices delincuenciales gracias al trabajo diario que realizan todas y cada una de las unidades de la Comisaría de Motril", ha explicado el comisario jefe de la Policía Nacional de Motril, Juan de Dios Piedra Martínez durante el acto de celebración de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional.

Un acto, en el que el recién nombrado jefe provincial de la Policía Nacional, ha destacado el trabajo que realizan día a día cada una de las personas que componen este cuerpo policial. "Somos servidores públicos con una clara y difícil misión: salvaguardar la convivencia, seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Siempre inmiscuidos en la autocrítica y la humildad de corregir los errores, todo es siempre posible gracias al apoyo de las distintas instituciones, la colaboración del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, el trabajo de acuerdo con los distintos estamentos judiciales, el cariño y respeto, y por supuesto por la labor realizada por los hombres y mujeres que componen esta Comisaría", ha indicado.

Así, tras destacar el trabajo que realizan diariamente y poner en valor la vuelta de la Operación Paso del Estrecho realizada en el Puerto de Motril, siendo este un referente a nivel nacional e internacional, Piedra Martínez se ha dirigido a los 28 policías en prácticas que están en la Comisaría motrileña desde hace tres meses. "Aprovechad y disfrutad este momento, es vuestro primer contacto con el día a día de un policía. Vais a experimentar lo importante y gratificante que es este trabajo", y les ha recordado el reto que tienen por delante, "ser Policía Nacional es mucho más que una profesión, por eso es importante que os apasiones la vocación de servicio público, es parte del uniforme".

El comisario jefe de la Policía Nacional ha reconocido la labor de las familias de los agentes, "no siempre es fácil, pero sois nuestro gran apoyo y el verdadero sostén de nuestro trabajo". Y ha rendido homenaje "a quienes dieron la vida en acto de servicio, a los que resultaron heridos en el cumplimiento de su deber y a aquellos compañeros que por otras causas ya no se encuentran entre nosotros".

El alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, ha agradecido la labor policial en el municipio, "en innumerables ocasiones hemos necesitado esa mano tendida que cuida y vela por la justicia y la seguridad en nuestro día a día. Mujeres y hombres de la Policía Nacional que, como ángeles de la guarda, os damos las gracias por mantener la unidad, igualdad y esperanza con cada gesto de ayuda que brindáis. Desde las actuaciones más comprometidas, hasta el más pequeño gesto. Desde combatir la violencia hasta impartir programas de educación y concienciación".

Lara ha reseñado que este verano la Costa Tropical "ha sido el destino para decenas de miles de personas que volvían a vivir un verano sin restricciones, llenos de ofertas turísticas como hacía años, y una enorme afluencia que multiplicaba las posibilidades de las dotaciones policiales. A pesar de ello, la resolución de conflictos por parte la Policía Nacional ha sido admirable a la par que necesaria".

Por su parte, la teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de Motril, Mari Ángeles Escámez, ha felicitado al recién nombrado jefe provincial de la Policía Nacional, Juan de Dios Piedra Martínez, por su trabajo al frente de la Comisaría de Motril durante estos cuatro años, y ha señalado la labor "casi siempre silenciosa" de los distintos agentes. "Lleváis el respeto, el compromiso, el respeto y la valentía en el alma tatuada. Motril cuenta con grandes profesionales que dan lo mejor de sí mismos y que aspiran cada día a seguir trabajando para defender el respeto a la convivencia, basado al mismo tiempo en el respeto a los demás".

Durante la entrega de condecoraciones se ha reconocido con la Cruz al mérito policial con distintivo blanco el trabajo del inspector jefe Juan Rodríguez Castilla, inspector Ramón Carretero Millán, subinspector Jesús Alcántara Zarco, y a los policías David Moraleda Castilla, Juan Carlos Mesa Ariza, Antonio Parejo García y Francisco Chávez Muros.

Así mismo se ha hecho entrega de una placa conmemorativa y de reconocimiento por su jubilación al inspector jefe Francisco Pérez Polo y al subinspector José Martín Robes. A título póstumo se ha reconocido la labor profesional que desarrolló en la Comisaría de Motril Juan Gabriel Béjar Albertus.

Por otra parte, el cuerpo policial ha reconocido el trabajo de la Entidad Local Autónoma de Carchuna Calahonda, a Manuel Carrascosa Rodríguez, Cecilio Molina Correa y al Servicio de Vigilancia Aduanera por su profesionalidad y colaboración.

Por último, Juan de Dios Piedra Martínez se ha despedido de todos los presentes antes de asumir su nuevo cargo como comisario jefe provincial de Granada. "Es un honor y un orgullo que mis superiores hayan contado conmigo para desempeñar este nuevo puesto, y tengo una gran ilusión ante el nuevo reto que afrontaré. Aunque reconozco que he pasado en Motril, Torrenueva Costa y Carchuna-Calahonda los mejores años de mi carrera profesional por todo el cariño que siempre me habéis dado. He vivido una experiencia inolvidable y gratificante, ha sido la primera comisaría que he dirigido y he aprendido de todos vosotros". "Me voy de Motril, este nuevo destino implica la responsabilidad de Granada y provincia, por lo que desde allí y desde donde me lleve mi carrera profesional, siempre me tendréis cerca".