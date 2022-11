Preocupación por la falta de financiación en el Grupo de Desarrollo y Acción de Pesca de Motril

La promoción de productos pesqueros, el desarrollo de programas de formación, la primera iniciativa joven empresarial para desarrollo de deportes náuticos 'Awasport', iniciativas para desarrollar el comercio online de pescado, la puesta en funcionamiento de la fábrica de hielo, control de vertidos, o una investigación de cetáceos son solo algunos de los muchos proyectos que el Grupo de Desarrollo y Acción de Pesca de Motril (GALP) ha puesto en funcionamiento o está en fase de desarrollo en los últimos años gracias a colaboraciones público-privadas. Cerca de una veintena de proyectos que han supuesto además la inversión de más de tres millones de euros y la creación de más de 20 puestos de trabajo y que estaría en peligro por la falta de financiación.

Una situación que ha provocado que dos trabajadores del GALP lleven tres meses sin cobrar y esté en peligro la ejecución de algunos de los proyectos que están en trámite, su justificación y a la ejecución del marco.

La presidenta del GALP, Ángeles López Cano, explica que "desde aproximadamente mitad de año llevamos sufriendo una falta de financiación para poder sostener al personal técnico que lleva a cabo estos proyectos. La Junta de Andalucía nos ha ampliado unos 30.000 euros del fondo de reserva de crédito, pero no es suficiente para seguir adelante y por responsabilidad hemos tenido que finalizar los contratos al personal técnico al no tener liquidez para poder mantenerlos en la actualidad".

Pese a ello, añade López Cano, "seguimos trabajando y estamos en conversaciones constantes para solventar esta situación por responsabilidad y por no causar un quebranto al grupo, además reiteramos que seguimos en negociaciones con la Junta de Andalucía para solventar esta situación", y "haciendo todo lo posible para seguir adelante y ejecutar el cien por cien de los proyectos".

Por su parte, la representante de la Mancomunidad en el Grupo, Rocío Palacios, señala que el problema radica después de finaliza el convenio de colaboración con la Junta en 2021. El Grupo cuenta con un plan financiero aprobado para su funcionamiento, que acababa en diciembre de 2021 con 441.819 euros para gastos de funcionamiento y acciones de dinamización, pero al finalizar dicho convenio, tuvieron que renovarlo por 2 años más.

"Hace un año le comunicamos a la Junta de Andalucía que por las estimaciones y los recursos que teníamos, iba a faltar dinero para poder mantener a los trabajadores que están involucrados con los proyectos, así los costes laborales correspondiente a sus costes sociales y a sus nóminas. Y desde hace un año le pedimos a la delegación de la Junta de Andalucía, la delegada de Agricultura y a la delegación y a la subdirección general de pesca que nos ayuden aumentando un 25% los gastos financieros de este grupo", señala Palacios, quien añade que el GALP de Motril es el más pequeño de todos los grupos de pesca que hay en Andalucía, y el más pequeño en la cantidad los gastos que tiene.

Motivo por el que "al tener que prorrogar dos años la actividad de este grupo con la cuantía prevista en 2017, nos hemos quedado sin recursos económicos y llevamos un año pidiendo a la Junta de Andalucía que arbitre medidas para garantizar que los trabajadores de este grupo sigan contratados y sigan desarrollando su labor. Trabajadores que llevan 3 meses trabajando sin cobrar, haciendo su labor con dedicación plena ayudando al sector ayudando a que estos proyectos salgan adelante en unas condiciones laborales que ninguna administración debería permitir", indica Palacios.

Una de las vías que se abre ante la imposibilidad de mantener a estos trabajadores en el GALP que dan asesoramiento directo y están en constante contacto con los distintos sectores implicados, es la centralización de los recursos en las distintas delegaciones de Granada. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, pregunta cómo podría llevar a cabo este trabajo de campo un técnico de la Junta. "Un trabajo que se hace dentro de de un grupo de acción local de pesca o en el seno de la flota pesquera, si están en Granada, ¿van a desplazar a personal cada vez que un promotor necesite asesoramiento? Me resulta demasiado ilógico que se deje caer esta parte del grupo cuando nosotros reiteradas veces hemos dicho que nos den ayuda para mantenernos hasta final de año, haremos lo posible y lo imposible para que los proyectos que hay estén listo a final de año".

López añade que "Motril es un puerto que ha hecho un sacrificio de esfuerzo pesquero para adecuar su flota al caladero, por encima de otros muchos puertos, y pese a ello hay futuro, y desde las administraciones tiene que apoyar ese futuro. Este es el único puerto de la provincia de Granada y tiene un sector que se ha reducido bastante, pero con futuro, cada persona que come del mar crea unos puestos fijos en tierra, y eso hay que pelearlo".

Al hilo, el representante del tejido asociativo, Rafael Jiménez, expone que, si se desnaturaliza el principio de colaboración del Grupo, "se cabe hasta la propia base del GALP, si no hay personal son ayudas directas que dan las administraciones a las entidades, y ese el tiempo nos ha demostrado que no sale bien. Llevamos 10 años de desarrollo pesquero y 20 o 25 de rural. Si esto no lleva un fundamento de ese enfoque, no sirve. No estamos de acuerdo a que este tipo de gestión se lo lleve una delegación o una administración autonómica".

Por último, la presidenta del GALP, Ángeles López Cano, lanza un mensaje de tranquilidad a los promotores de los proyectos y asegura que continuarán luchando por la continuidad de los mismos. Y señala que han mandado diferentes peticiones a la Junta de Andalucía, aunque continúan sin ser contestadas.