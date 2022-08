Preocupación entre los vecinos de Vélez de Benaudalla por el aumento de altercados y casas 'okupadas'

Los vecinos del casco antiguo de Vélez de Benaudalla están preocupados y se sienten inseguros desde hace un tiempo. El invierno pasado empezaron a notar como algunas casas del municipio, que se encontraban deshabitadas porque sus dueños se encontraban en el extranjero o habían fallecido, eran 'okupadas' por varias personas con el método de la patada en la puerta.

Una situación de crispación que ha ido en aumento con el paso del tiempo y que afecta a varias zonas del municipio veleño, donde algunos vecinos han tenido incluso, problemas con estos nuevos inquilinos.

Según explican fuentes municipales se trata de un problema en el que están trabajando con la Guardia Civil, ya que son numerosas las quejas que se han recibido por diversos altercados y por el aumento de inseguridad en este rincón de la Costa Tropical.

Problema que, aunque no toque de cerca, es por todos conocido. "No sé exactamente que casas hay okupadas, porque no suelo ir por allí, pero sí que han roto varias puertas de viviendas para poder entrar. Esto es un pueblo pequeño y al final te acabas enterando de todo", explica un vecino que prefiere no identificarse por miedo. "Este invierno llegaron varias parejas y se metieron en varias viviendas, pero después de eso sé que alguna se ha ido y han llegado más. No son gente extranjera".

De hecho, ha aumentado el número de viviendas con una alarma instalada. Tienen miedo de que intenten entrar en sus casas en un momento de descuido o intenten robar. "Varias vecinas han tenido problemas, y no sabes si al volver a casa de un fin de semana fuera te vas a encontrar con alguien dentro", añade.

Por el casco antiguo son varias las viviendas que se encuentran aparentemente cerradas, y con carteles de compra venta y que, sin embargo, están habitadas. Incluso, varios inmuebles tienen cadenas puestas a modo de cerraduras en las puertas.

Loli, nombre ficticio de una vecina del barrio del centro de Vélez de Benaudalla, asegura que han tenido varias reuniones vecinales para discutir el problema que afecta a varios barrios, "nos han dicho que están investigando porque todo apunta a que hay alguien que se dedica a darle la patada a las casas que están deshabitadas y avisar a los nuevos inquilinos para que se metan a cambio de dinero".

Fuentes de la Guardia Civil apuntan a este periódico que el pasado martes recibieron la denuncia de una nueva ocupación en el municipio por parte de un particular, por lo que se activó el protocolo de actuación, dando como resultado la identificación de la responsable. Y en estos momentos se encuentran investigando los hechos.

Mientras tanto, los vecinos de Vélez de Benaudalla piden una solución que termine con este problema de inseguridad y que ha alterado la tranquilidad del municipio.