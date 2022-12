El Puerto Motril mantene cifras similares a las de 2021 pese al golpe de la guerra de Ucrania

Algo más de 2,2 millones de toneladas de gráneles se han movido en el Puerto de Motril, a falta de unas semanas para cerrar el ejercicio del año, pese al golpe que ha supuesto la guerra entre Rusia y Ucrania que ha mermada el transporte por vía marítima casi un 10%. Datos que, pese a todo, mantienen a la dársena en cifras similares a las del año anterior y que hacen que la instalación portuaria encare el próximo año con ganas de recuperar el terreno perdido y abrirse paso hacia nuevos horizontes.

En líneas generales, el año ha estado marcado por cuatro grandes hitos para el Puerto, principalmente por el reinicio de las líneas regulares con el norte de África; la puesta en funcionamiento de la nueva línea que se ha abierto con Tánger-Med; la recuperación del tráfico internacional de pasajeros, y la vuelta a la normalidad de la Operación Paso del Estrecho tras varios años paralizada por la pandemia del Covid, y que ha supuesto un aumento del 230% de los pasajeros; y el inicio de las obras se apertura Puerto-Ciudad.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado de forma positiva los datos anuales después de estos últimos años, a pesar de las dificultades. "Ha sido un año convulso en cuanto a la afección que ha tenido sobre los tráficos de mercancías el conflicto entre Rusia y Ucrania, en mayor o menor medida, todos los puertos han tenido un impacto negativo importante. En el caso de Motril, había mucha mercancía que partían tanto de Ucrania como de Rusia, especialmente importación de algunos productos como los cereales para la harinera de la provincia de Granada".

Además, otros materiales permanecen a la espera en las instalaciones portuarias para ser transportadas.

García Fuentes ha reseñado que, pese a ello, hay que destacar grandes movimientos que se han podido realizar a lo largo del año para intentar volver a la normalidad, como el restablecimiento de las líneas de tráfico con el norte de África, cerradas durante buena parte del año. "Hemos conseguido cerrar un año 2022 con el mismo volumen de mercancía que años anteriores, por encima de los dos millones de toneladas. Seguimos consolidándonos como líderes en la exportación de los proyectos cargos, que por sus especiales dimensiones necesitan un puerto con una buena accesibilidad".

Destacando fundamentalmente la especialización en exportación de las palas de los aerogeneradores más grandes que se fabrican en España, solo en 2022 se han exportado más de 1.000 unidades a distintos puntos del mundo.

"Destacar el reinicio de las líneas del regulares por el norte de África, tanto la de Nador como la de Alhucemas. Se pudieron recuperar en junio después de más de 2 años de inactividad, algo que lógicamente ha supuesto un revulsivo importante para el puerto. Por otra parte, ha sido la primera vez que se ha iniciado una ruta comercial con Alhucemas, es decir, por primera vez camiones procedentes del Puerto de Motril han llegado para la exportación de mercancías, fundamentalmente alimentación y productos sanitarios", ha explicado.

Por otra parte, ha valorado la puesta en marcha de la línea con Tánger Med, operada por la naviera Balearia con el buque Volcán de Tauce, que cuenta más de 1000 metros lineales de carga, aunque lleva tan solo 3 semanas en funcionamiento, por lo que apenas ha tenido impacto en el presente año en el tráfico de mercancías, aunque se esperan grandes resultados en 2023.

La recuperación del tráfico internacional de pasajeros ha supuesto un incremento en el número de pasajeros que transitaba por el puerto de Motril, pasando de los 38.000 del año 2021 a 125.000 en el año 2022, lo que supone un incremento superior al 230% del volumen.

García Fuentes ha indicado que otro de los pasos importantes, es el inicio de la obra de apertura del puerto a la ciudad. Con la primera fase del paseo marítimo de Varadero se da el pistoletazo de salida al gran proyecto de transformación que va a acometer el puerto y que cambiara por completo su fisiónoma.

2022 ha sido el año del inicio de esa gran transformación del puerto, se van a recuperar espacios, habrá una nueva ordenación y se abrirá el puerto a la ciudad. Obra que ya están en marcha y que son parte de esa gran infraestructura y 2023 será el año de la transformación, gracias a una inversión de 7 millones de euros. "Ya está en marcha la obra de la nueva lonja pesquera, que se va a terminar en el primer trimestre de este 2023 y que supondrá una mejora notable para un sector maltrecho como el pesquero y que requiere del apoyo y de la ayuda de todas las administraciones para salir adelante. na nueva lonja que va a tener un componente ambiental ya que se está instalando placas fotovoltaicas que van a generar electricidad y que va a suponer también un ahorro energético para todo el sector pesquero".

Defensa de la conexión ferroviaria

En el puerto saben que uno de los factores determinantes que le permitirán progresar y posicionarse en la vanguardia de las importaciones y exportaciones, es la conexión ferroviaria entre Motril y Granada. Motivo por el que han defendido con uñas y dientes dicha infraestructura. "El puerto ha capitaneado la reivindicación de la conexión, que cuenta con el respaldo de la Costa Tropical de Motril y la capital con Granada, al ser una línea que nos conectaría a la red de transeuropea de transporte al corredor ferroviario del Mediterráneo. El de Motril es el único puerto de interés general que no tiene conexión ferroviaria, y lógicamente eso supone un déficit competitivo para el puerto de Motril y para su tráfico", ha asegurado el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes.

Al hilo, ha añadido que "el ferrocarril va a ser el medio de transporte del siglo 21 por su carácter de sostenibilidad, por la descarbonización que supone para toda la carretera A-44, además, si no se consigue está condenado a medio largo plazo a sufrir mucho para mantener su posición actual. Los costes ambientales cada vez van a ir siendo mayores y eso hará que el puerto no sea competitivo a futuro, de ahí la importancia que le damos a la estación ferroviaria".

Y ha señalado que se han dado pasos de relevancia para conseguir esa línea, "ahora mismo esa línea no está incluida dentro de la red transeuropea de transporte, con lo cual la Unión Europea no podría financiar o cofinanciar la ejecución de esa línea. Hemos presentado las enmiendas correspondientes ante la Unión Europea para que esa línea entre en esta revisión que tiene un ámbito temporal a 2050. Pese a que tiene el apoyo de toda la provincia, requiere la aprobación en el Parlamento Europeo, y es requisito imprescindible que el Gobierno de España apoye esta línea en el Consejo de la Unión Europea". En esa línea, han mantenido reuniones con el Gobierno de España, aunque hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento "esperamos que en este 2023 se sustancie definitivamente esa línea y el gobierno lo apoye".