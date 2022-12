Quisquillas, cordero y turrón: las tiendas de la provincia se llenan de gente con las compras de última hora

A escasas horas de que miles de familias se sienten a la mesa para compartir la cena de Nochebuena, muchas personas aprovechan para acercarse hasta los mercados municipales, tiendas de alimentación y grandes cadenas para realizar las compras de última hora. Algunos de estos alimentos frescos han experimentado una subida de precio, y los usuarios alargan el momento de ir a por ellos, otros, sin embargo, han demorado la compra al desconocer hasta el último momento cuantos comensales van a ser o por trabajo.

Prueba de ello es el Mercado de Motril. Francisca lo tiene todo prácticamente listo, "la comida está a falta de darle el último calentón", en un principio iba a cenar con su marido, su hija Maite, su yerno y sus dos nietos, "pero me ha llamado Ana –su otra hija-, que al final le han cambiado el turno de trabajo y viene con los niños desde Madrid a pasar la Nochebuena, así que me he venido al mercado a ver si compro un poco más de marisco y dos o tres cosas. Donde comen 6, comen 9. También quiero aprovechar para comprar un par de turrones más, espero que no se me olviden".

Por su parte, Marina, apura el último momento para ir a recoger una pata de cordero que había encargado hace unos días. "Lo he ido dejando porque no he tenido tiempo con el trabajo, incluso esta tarde me toca trabajar, así que voy rápido para intentar dejarme hecho todo lo posible, o al menos, a medio preparar para que mi familia esté pendiente mientras se termina de hacer". Y explica que tenían bastante clara la cena de esta noche, pero cuando tuvo tiempo de acercarse al mercado, no había ninguna paletilla disponible, así que optó por encargarla.

Uno de los puestos que más está notando el ajetreo del día es el de Pescados y Mariscos Hermanos Terrón. Benjamín explica que lo típico y lo que más se vende, "viene incluso gente de fuera a buscarla, es la Quisquilla de Motril. Esta es la meca de la Quisquilla de Motril".

Terrón señala que la gente cada vez se prepara más y no espera al último momento para realizar sus compras, aunque "es cierto que hemos tenido una semana de mal tiempo, lo que ha hecho que mucha gente que tenía prevista realizar la compra la semana pasada, la haya hecho esta, pero para el último día se suele dejar lo que falta. Lo básico y en lo que más interés tienes no se suele dejar para el mismo día de la cena, se alarga todo lo posible productos como el marisco, almejas, todo lo que no aguanta".

Uno de los temas más recurrentes en las últimas fechas es la subida de precios que han experimentado los alimentos. En este sentido, reseña que no han notado tal subida. "El marisco de calidad, que otras veces sí que ha experimentado subida, este año no ha tenido repunte, salvo la quisquilla un día o dos que ha llegado de lonja a 136 euros más IVA el kilo, pero hace dos o tres semanas estaba a 68 euros, y la cigala que no está entrando y ha llegado a 180 euros, pero el resto: mariscos medianos baratos, gamba blanca bien de precio, gamba roja también ha bajado a última hora, la quisquilla mediana se ha mantenido, el resto no tenemos problema. No podemos hablar de precios de centollos, nécoras ni nada así, porque al menos nosotros, solo trabajamos con producto fresco de la Costa".

Y la cosa empieza a animarse para la Nochevieja. "Ya tenemos bastantes encargos para fin de año, hay mucha gente que viene y te hace los encargos de Nochebuena y Nochevieja a la vez, antes la semana que viene era más flojilla, pero ahora es más fuerte que esta noche porque solo tenemos una semana para prepararlo todo. No hay estocaje, no traemos producto de fuera, entonces se concentra todo y tenemos que hacer malabares".