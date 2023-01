Reclaman soluciones urgentes para garantizar la apertura normalizada de la Reserva Natural de la Charca de Suárez de Motril

Los amantes de la naturaleza tienen que estar pendientes a las redes sociales para saber si la Reserva Natural de la Charca de Suárez de Motril está abierta o no. En los últimos meses son múltiples las veces que los propios trabajadores del humedal han tenido que avisar que las instalaciones permanecían cerradas por falta de personal. Solo en los últimos seis meses, la joya de la corona natural de la Costa ha permanecido cerrada durante 38 días, o lo que es lo mismo, cinco días hábiles por mes.

En la actualidad, cuatro personas se encargan de todas las labores necesarias, ya que en un trabajador se dio de baja y falta la reposición de un segundo desde 2021. Pese a ello, el personal realiza multitud de actividades de recuperación de hábitats y de educación ambiental que la han convertido en un recurso educativo y de primer orden en el contexto del litoral granadino, recibiendo aproximadamente 16.000 visitasanuales.

Una situación que, para el concejal de IU-Equo, José G. Llorente, podría solucionarse o mitigarse si además de dotar de los recursos humanos necesarios a la plantilla de la instalación, se incluyen el incremento de las inversiones destinadas a la actividad y funcionamiento del humedal, la apuesta decidida por la potenciación de la Reserva como parte esencial de la oferta turística y de los valores medioambientales de la ciudad y, además se amplie la superficie del humedal, como estaba contemplado en un principio.

García Llorente recalca la gran implicación social en protección y mantenimiento del espacio que se realiza gracias al voluntariado ambiental que se realiza con la colaboración de Buxus, una asociación ecologista muy presente en las actividades que se realizan para ayudar y ensalzar este enclave natural.

Por otra parte, señala que según fuentes de la propia Reserva, las principales actividades que realizan los voluntarios son las relativas a la conservación del humedal, ayudando a mejorar su función ecológica, controlando, vigilando y eliminando los impactos negativos, combatiendo la expansión de las especies invasoras, catalogando la flora y fauna y las diferentes comunidades, censos y recopilación de observaciones para contribuir a conocer la distribución, tamaño poblacional y situación de las diversas especies de fauna y flora, especialmente las amenazadas o las exóticas en expansión. También se ocupan de la restauración de la vegetación mediante plantaciones o de la instalación y mantenimiento de refugios, comederos y bebederos para la fauna. Solo en 2021 el programada de voluntariado contó con más de 200 personas.

De las ocho actuaciones necesarias previstas para el buen funcionamiento de la Reserva durante el año 2021, únicamente pudieron llevarse a cabo dos de ellas, debido a la falta de recursos humanos, económicos y a otras circunstancias, según se desprende de su Memoria de actividades.

Desde Izquierda Unida señalan que las actuaciones anunciadas de la construcción de un centro de recepción de visitantes y, en el futuro, otro de interpretación medioambiental son bienvenidas y necesarias, dado que mejorarán la instalación, pero no solucionarán los problemas existentes si la Reserva no puede abrir en el horario establecido durante los días previstos para ello, así como si no se acometen las actuaciones precisaspara el desarrollo de las actividades de mantenimiento y mejora.