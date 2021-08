Salobreña, más cerca de declararse Municipio Turístico

Salobreña cada vez tiene más cerca la posibilidad de la concesión por parte de la Junta de Andalucía del título que acredita al destino la condición de Municipio Turístico de Andalucía, y de esta forma promover la calidad del destino entre los visitantes.

Una declaración que lleva detrás de ella el Ayuntamiento de Salobreña desde 2016, pero que no ha podido conseguir al no cumplir una serie de parámetros que eran necesarios, entre los que se encuentra alcanzar el mínimo de las plazas hoteleras necesarias , y el numero de visitantes exigidos en el monumento turístico más visitado, y que ese año no se llegaba al estar realizando las obras de rehabilitación del Castillo, por lo que no era visitable.

Dos años después, en 2018, con el cambio de normativa para conseguirlo, empezó de nuevo el Ayuntamiento la tramitación para ser incluido en la lista de municipios turísticos de Andalucía.

La alcaldesa de la Villa, María Eugenia Rufino, explicó a Granada Hoy que se estaba haciendo un esfuerzo para lograrlo y "a día de hoy se cumplen todos los requisitos necesarios ". De un lado, el Castillo recibe una media de 55.000 visitantes al año y el número de camas con el que se cuenta, entre oferta hotelera y apartamentos turísticos, superan las 1.600 plazas exigidas.

Además, se realizó por parte de una empresa externa un Plan de Calidad Turística el municipio, que analiza las debilidades y fortalezas en las que se tenía que trabajar para mejorar el rendimiento turístico. Un plan que es necesario y que ya está ratificado por el pleno municipal.

De esta forma, Salobreña tiene un un poco más cerca la posibilidad de unirse a Almuñécar, el único municipio de la costa granadina que cuenta con esta distinción y a Bubión, Lanjarón y Monachil en el resto de la provincia de Granada, y poder optar a la promoción de la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida mediante una acción concertada de fomento por parte de la Junta de Andalucía.

Una posisibilidad que, tras la reunión mantenida en las últimas horas con la directora general de Turismo de la Junta de Andalucía, Ana García, se ve con más optimismo.

En este sentido, García conoció de primera mano los distintos pasos que desde el consistorio se han dado para promover proyectos turísticos a corto y medio plazo que "pueden ser herramientas que dinamicen enormemente el sector".

Durante la reunión mantenida, García destacó el potencial de crecimiento y desarrollo "no sólo socioeconómico, sino también turístico" del municipio, dentro de una "olvidada" Costa Tropical, en la que se está trabajando con los distintos responsables del litoral granadino para corregir.

La alcaldesa de Salobreña explicó que durante la reunión "se le ha expuesto el contenido del expediente, que entendemos que está ya a disposición absoluta de ser presentado formalmente".

Un expediente que se podría tratar en septiembre o en cuanto se reuna el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, que es el órgano que deberá de tomar la decisión de aceptarlo.

Rufino señaló que la declaración de Municipio Turístico para la Villa, no solo serviría como una herramienta de promoción al posicionar al lugar dentro de la lista de lugares recomendados, en los que actualmente hay algo más de una treintena en toda Andalucía, sino que se convertiría en un valor añadido para aquellos inversores y empresarios hoteleros que quieran instalarse en el municipio.

Además, el Ayuntamiento dispondría de una mayor puntuación para conseguir una serie de ayudas económicas para seguir realizando actuaciones de mejoras, como la que aún está por resolverse de 500.000 euros para playas. Con las que se pondría en marcha un proyecto que contempla varias intervenciones en las playas de Salobreña. Entre ellos, la colocación de unos módulos de aseo y vestuario autolimpiables, unas islas de reciclaje, así como más zonas habilitadas para el baño de personas con movilidad reducida.

Por otro lado, está proyectada la instalación esculturas en las distintas playas con diseños relacionados con el medio ambiente "pero con formas simpáticas para que la gente se pueda hacer fotos y que sirvan de sensibilización".

Nuevos proyectos

Recientemente se anunció la construcción de un nuevo centro de salud en la zona del TH1, cerca del emplazamiento donde se construirán varios complejos hoteleros, gracias a una cesión realizada por el consistorio a la Junta de Andalucía, y que se encuentra en un lugar estratégico por ser un nexo de unión con las principales áreas del municipio –casco histórico, centro del pueblo y zona de la playa-.

Rufino reseñó que este centro asistencial contará con algo más de 2.500 metros construidos en dos plantas y con espacios suficientes para aparcamientos interiores y zonas donde se puedan desarrollar las emergencias. Estas nuevas instalaciones serán posibles gracias a una inversión cercana a los cuatro millones de euros, a lo que habrá que añadir el equipamiento y la dotación del propio centro.

Desde el Ayuntamiento de Salobreña se han presentado distintos proyectos, tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central para solucionar los problemas de pluviales de la Villa, resolver las zonas de inundables en la desembocadura del río Guadalfeo y los problemas de movilidad del núcleo histórico a través de un intercambiador mecánico uniendo el Paseo de las Flores, con el Gambullón, en la playa.