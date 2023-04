Sindicatos policiales denuncian al alcalde de Almuñécar por 'usurpación de funciones' y a una funcionaria por 'injurias'

Varios sindicatos de Almuñécar han interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Almuñécar al considerar que el Ayuntamiento del municipio está contratando a una empresa externa en eventos puntuales para asumir las competencias de la Policía Local, al no llegar a un acuerdo sobre las horas extras que realiza el cuerpo policial. Una situación a la que llegan, según exponen desde los sindicatos, tras negociaciones infructuosas que acaban finalmente en la audiencia. Además, señalan la filtración a medios de comunicación de una supuesta denuncia de una funcionaria contra tres agentes de la unidad por presunta coacción.

El abogado de la parte denunciante, Antonio Pezzy, explica a Granada Hoy que se ha presentando una denuncia ante la Delegación del Gobierno en Granada y ante el Tribunal de Almuñécar por la "usurpación de funciones" que ha realizado el Ayuntamiento de Almuñécar sobre las competencias de la Policía Local en distintos eventos, como la Cabalgata de Reyes, Semana Santa, o San José, "han contratado a una empresa privada para realizar cortes de calles, retirada de vehículos, o regulación del tráfico, pese a ser una competencia exclusiva de la Policía Local". En este sentido, expone que el Ayuntamiento "se basa en que no han llegado a un acuerdo con las horas extraordinarias por lo que no ha tenido más remedio que recurrir a este extremo, aunque se incumple la ley y puede ser constitutivo de un delito de usurpación".

Por otra parte, Pezzy avanza que han presentado una "querella criminal por injurias y calumnias contra una funcionaria municipal que, parece ser, que ha filtrado una supuesta denuncia contra tres miembros de la Policía Local por unas coacciones de las que no tenemos conocimiento ni tenemos conocimiento de ellas, y sin embargo se han filtrado a la prensa, lo que conlleva menos cabo para la Policía Local en general".

En el caso de la denuncia contra tres agentes, explica que "no tienen conocimiento de ellas, ni se han notificado por parte del Juzgado a los tres supuestos denunciados", pese a que se filtró a la prensa hace varias semanas, por lo que "mientras no se admita a trámite una denuncia por parte del órgano judicial, hacerla pública es, una situación irregular".

Pezzy señala que creen que todo viene a raíz de varios contenciosos administrativos que tienen puestos contra el Ayuntamiento de Almuñécar por las horas extraordinarias que "se niegan a pagar", "se ha condenando con anterioridad al Ayuntamiento a pagar esas horas y sin embargo nos obligan a interponer todos los años las correspondientes demandas con el coste que les supone también a los policía, y fundamentalmente porque los representantes sindicales llegaron a un acuerdo y se niegan a hacer horas extraordinarias hasta que no estén cobradas".

Además, lamenta que se lancen este tipo de acusaciones que "manchan" el nombre del cuerpo de la Policía Local de Almuñécar, "si alguien presenta una denuncia, y el Juez considera que hay indicios racionales lo primero que se hace es llamar a declarar al denunciante para que se ratifique la denuncia y luego a los denunciado para ver que dicen sobre eso, y si considera que hay indicios lo traslada a la Fiscalía para que lleve la tramitación correspondiente y ya sí, puede ser considerado que he presentado la denuncia y que se han iniciado acciones legales, siempre como investigado, porque no se puede olvidar que en España existe la presunción de inocencia", algo que en este caso no ha sucedido.

Por su parte, Christopher Sánchez, delegado del sindicato de CSIF, miembro de la Junta de Personal y Policía Local de Almuñécar, reseña que la situación con el Ayuntamiento sexitano se extiende en el tiempo pese a las continuas reivindicaciones, "hemos manifestado en numerosas ocasiones que no se podía seguir como hasta ahora -contratando a una empresa externa para asumir las responsabilidades de la Policía- y esta Semana Santa, sin ir más lejos, realizaron cortes de calles y regulación del tráfico, funciones que son competencia exclusiva policial. Es la tercera vez que se da esta situación, atentan contra la seguridad de los ciudadanos y entendemos que se está cometiendo un presunto delito de usurpación de funciones por parte de estas personas".

Sánchez explica que en la actualidad la policía no puede cubrir las necesidades propias de un Municipio Turístico al sufrir una falta de efectivos a la hora de programar eventos, por lo que tienen que recurrir a sus horas libres para poder hacer frente a esas necesidades. "Hemos negociado con el Ayuntamiento una serie de compensaciones por el trabajo extra, entendemos que se nos tiene que reconocer ya que se realiza fuera del horario laboral, y no hay forma de llegar a un acuerdo".

Al hilo, añade que "durante esta Semana Santa hemos sentido la presión y el acoso por parte del equipo de Gobierno que ha intentado, a través de decretos de alcaldía, obligarnos a trabajar y ha supuesto un malestar tanto en la plantilla como en muchos vecinos". De hecho, señala que se ha llegado a felicitar el trabajo realizado por la Policía Local de Almuñécar durante la Semana Santa, cuando solo han realizado su turno ordinario, y el resto se ha suplido con una empresa externa.

Actualmente en Almuñécar hay unos 37 policías que realizan servicio en activo en la calle, según el ratio de población la cifra tendría que aumentar hasta los 60. Actúan entre los límites con Salobreña y Nerja, además de la zona de sierra del municipio, por lo que inciden en que los operativos existentes son insuficientes para cubrir todo el término municipal que además crece considerablemente durante la época estival.