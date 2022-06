Sol, playa y multitud de aviones: unas 100.000 personas disfrutan del festival aéreo en la Costa

Bajo un sol de justicia y con la mayoría de los ojos puestos en el cielo para disfrutar de las acrobacias y peripecias de una selección de aviones y helicópteros de los tres ejércitos españoles, tierra, mar y aire, además de la presencia de las fuerzas aéreas francesas y polacas, unas 100.000 personas han disfrutado del Festival Internacional Aéreo Ciudad de Motril, considerado como uno de los más importantes de España, junto al de Gijón y Torre del Mar.

Cerca de cuatro horas de un espectáculo visual que los asistentes han cogido con ganas. Pese a que el año pasado también se celebró, este ha sido diferente: las ganas de disfrutar de un gran festival como los de antes, sin restricciones, preocupándose solo de pasarlo bien con amigos y familiares a pie de playa, han estado presentes.

Un festival que, según ha destacado el presidente de la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión, José Miguel Pérez Juárez, se trata de un festival con un cartel "muy atractivo" con cerca de una veintena de aeronaves, entre las que destacan el helicóptero NH-90 de FAMET, el HU-26 de la UME, o la participación por primera vez en España del A400M Tactical Display francés y el MIG-29 de Polonia.

Otro de los que gran sensación han levantado entre los asistentes es el avión de ataque a tierra AV-8B Harrier de la Armada Española, ya que debido a su gran tamaño y a lo cerca que se desplazaba de la orilla de la playa, los asistentes no podían dejar de fotografiarlo. Incluso algún niño bromeaba y pedía a su padre que le sacase una foto con el avión de fondo para decir que venían a por él.

Durante la exhibición, los aviones y helicópteros han sobrevolado la zona situada entre la playa de Poniente y la de Granada, aunque se han podido disfrutar desde distintos puntos del litoral granadino como Torrenueva Costa, Salobreña o Almuñécar, han realizado una serie de ejercicios acrobáticos y de habilidad, que en algunos casos no superaban los 50 metros de altura, lo que ha permitido que los miles de asistentes puedan disfrutar del espectáculo.

Pero sin duda unos de los grandes protagonistas de la jornada han sido los propios asistentes. Vecinos de Motril, Granada, de distintos puntos de la provincia, pero también de zonas limítrofes que no han dudado en desplazarse para ver el espectáculo en directo.

Algunos aseguran que disfrutarán del día de playa e intentarán volver a tiempo para votar. Marina, Jorge, Luisi y Ricardo son dos parejas de amigos de Granada que han madrugado para conseguir un aparcamiento en la playa y echar parte del día con el festival. "Leímos que se intentara estar unas dos horas antes para no congestionar la zona y un poco antes de las nueve de la mañana ya teníamos la sombrilla montada, con la mesa y el desayuno en primera línea de playa", cuenta entre risas Luisi mientras se echa un poco de protector solar, "no he estado tan temprano en la playa en mi vida". Ricardo añade que así disfrutan más del día de playa, "hemos reservado para comer después en el chiringuito y no nos podemos ir mucho más tarde que si no nos quedamos sin votar".

Aunque no todos lo tienen tan claro. Paola, Ángela y Paula son unas amigas naturales de Linares, Baza y Vélez-Blanco que se conocen de estudiar Farmacia en la Universidad de Granada que se quedan sin votar. Dos de ellas lamentan no haber pedido el voto por correo, ya que sabían que no iban a estar en sus casas para los comicios electorales, y que han decidido bajar a la playa, sin saber que había festival, para disfrutar de un día de sol. "Hemos venido aquí de casualidad porque Paula no sabía si irse a su casa a votar por la tarde y el padre la podía recoger aquí, y nos hemos sorprendido al ver tantísima gente".

También hay quien llega "con los deberes hechos". Encarni y Paco han preferido llegar un poco más tarde al evento. "Somos de Torre del Mar, sobre las 9:30 hemos votado y después nos hemos venido para ver el festival. Nos gusta mucho, allí también hacen el festival y no nos perdemos ninguno de los dos", señala Paco mientras no pierde vista al avión Vampir Flyers con su cámara.

Lo cierto es que prácticamente no cabía ni un alfiler. Pese a que ya hace semanas es habitual ver a multitud de personas disfrutar de largas jornadas de sol y playa, se nota que había ganas de vuelta a la normalidad, de verano y de Festival Aéreo. Pero si la imagen en la playa de Motril es la de multitud de personas, las de Salobreña y Almuñécar no se han quedado lejos. Según apuntan desde el sector de la hostelería, muchos de los establecimientos llevan varios días con las reservas completas, y los que aún tenían el cartel de "hay mesa disponible" se repartían a los muchos usuarios que se han desplazado hasta los distintos rincones de la Costa Tropical para disfrutar de su gastronomía.

Aunque aún quedan unos días para que comience de forma oficial el verano, y pese a que muchas personas llevan semanas utilizando las playas, hoy se ha dado por inaugurada la temporada veraniega, de forma oficiosa, en la Costa Tropical.