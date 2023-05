Sol, playa y relax: la Costa registra un puente de gran ocupación con las vistas puestas en el verano

La Costa de Granada disfruta estos días del gentío, el buen tiempo y las ganas de época estival. El sonido de las palas de madera de un grupo de jóvenes jugando en la orilla se entremezcla con el chapoteo de otros que se meten en el agua, "aun está un poco fría", señala una joven mientras pone cara de estar pasándolo regular mientras va avanzando poco a poco dentro del agua; tampoco faltan las fiambreras para comer a pie de playa, la tortilla de patatas, los filetillos empanados y tomates 'aliñaos' son de los grandes imprescindibles junto a alguna que otra botella de tinto o cerveza. Los niveles de ocupación durante este fin de semana han sido espectaculares gracias al puente de mayo, y desde el sector hostelero y hotelero celebran cifras cercanas a la prepandemia.

Durante el fin de semana la planta hotelera del litoral granadino ha registrado un lleno absoluto y se espera alcanzar cifras récord gracias al puente de este lunes, lo que podría suponer la vuelta a la normalidad del sector y una llegada del verano "fantástica" si consiguen que el turismo internacional sea estable durante los meses de más afluencia, según los empresarios del sector.

La radiografía de estos días en municipios como Motril, Salobreña, Almuñécar o Torrenueva Costa es la de bares y chiringuitos repletos de vecinos y turistas disfrutando de la buena gastronomía, paseos marítimos repletos de personas paseando y playas con una gran afluencia. Se empiezan a ver persianas y balcones de pisos, normalmente cerrados durante el invierno, abiertos de par en par, toallas de playas colgadas de muchos de ellos y gran ambiente en las distintas casetas y cruces montadas para la ocasión.

"Hemos aprovechado el puente para venirnos un fin de semana largo a la playa, ya intentamos bajar cada vez que juntamos un par de días porque con el buen tiempo apetece estar aquí, bajarse un ratito a la playa, darse un baño y luego a comer algo a algún chiringuito, estos días lo mismo pero después del baño nos vamos de cruces a tomarnos unos rebujitos y disfrutar del ambiente", explica Inmaculada Benítez, vecina de Linares con una segunda vivienda en Playa Granada.

Casi en la misma línea, Pepe, Marisa, Victoria y Javier, es una familia de Madrid que el viernes aprovechó el puente y se bajaron a la Costa, como otros muchos madrileños, para disfrutar de unos días de playa y ver a la familia. "Nuestra Mayte -una sobrina que vive en Salobreña- tuvo hace unos meses un niño, y por trabajo no pudimos bajar en Semana Santa a conocerlo, así que lo organizamos para venir en las Cruces y ya aprovechar que hace muchos años no disfrutábamos de estas fiestas", señala Pepe, el patriarca de la familia, "esta tarde ya nos volvemos porque mañana toca trabajar, los días han pasado volando pero volveremos en verano".

Aunque no todo el mundo aprovecha el festivo para ir a la playa. "Aún es pronto para darse un baño en la playa, ya habrá tiempo de eso, que el agua está aún muy fría", indica Ángela García, vecina de Motril y que estudia en Granada, "este fin de semana he bajado porque quedamos unos cuantos amigos para irnos de Cruces, bailar sevillanas y ya de paso reponer algún que otro táper de comida de casa para llevárnoslo después que ya mismo estamos con exámenes y no hay tiempo ni de cocinas", añade entre risas.

Sea para tomar el sol, disfrutar de la gastronomía, bañarse en la playa o visitar las Cruces, la Costa granadina celebra un puente de mayo con altos índices de ocupación, buen ambiente y muchas ganas de dar el pistoletazo de salida a la época estival.