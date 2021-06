Sol, playa, ocio y medidas de seguridad: arranca el verano 2021 en la Costa de Granada

La Costa Tropical tiene la suerte de contar con una geografía muy variada y rica para pasar unas vacaciones inolvidables en cualquier época del año. Eso sí, de forma muy especial, destaca el verano, en el que este año se tienen depositadas muchas esperanzas para retomar los datos de periodos anteriores a la pandemia. Y así se demuestra en todos los municipios costeros, que han preparado una extensa oferta de ocio, más allá del turismo de sol y playa. Porque ahora así: arranca oficialmente el verano 2021 para la Costa de Granada.

El primer paso, que quieren dar todos los municipios es el demostrar que el destino Costa Tropical "es seguro, de calidad y sostenible", como ha quedado patente con la concesión de 12 Banderas azules. Y es que esto ha supuesto el recibir el mayor número de estos distintivos que se han dado a la provincia de Granada en los cerca de 30 años de historia de este galardón, un distintivo muy preciado por los turistas a la hora de elegir sus destinos vacacionales.

Las Banderas azules, que vienen a certificar la calidad de las aguas, limpieza de las riberas y servicios como muestra del trabajo realizado por los municipios de la costa granadina en los últimos años. Ese trabajo, en el caso de Almuñécar, se ha visto además reconocido por parte de la Consejería de Turismo del distintivo Destino Turístico de Excelencia, al ser uno de los enclaves más solicitados de la costa andaluza, en el que los visitantes se sienten atraídos por la gran variedad de servicios y actividades disponibles.

Con la sexta marcha puesta en la vacunación del coronavirus, el verano 2021 se presupone como el de la puesta a punto del motor de la economía comarcal y, a la vez, el tirón necesario para la creación de empleo en toda la provincia. Eso sí, está supeditado a que el buen ritmo de vacunación prosiga y se logre mantener a la pandemia a raya en España, algo que haría, tal y como se espera, que la ocupación de todo el litoral goce de unos números excepcionales.

Los primeros datos apuntan a que el sector turístico está teniendo una evolución positiva gracias al número de reservas y de ocupación que se han dado en la primera quincena del mes de junio. Pero, además, también se vislumbra en la segunda se están alcanzando picos que se acercan al 80% de ocupación, sobre todo en algunas fechas significativas, algo que se sobrepasaría en julio y agosto.

Así, empresarios de hostelería de playa señalaron a Granada Hoy que "poco a poco" se va notando la recuperación del cliente de ámbito nacional, sobre todo los fines de semana, en los que se precisan muchas veces hasta varias horas de reservas para comer en los chiringuitos. Y es que cabe recordar que la Costa Tropical es el refugio perfecto para tener una segunda residencia o para disfrutar de unos días de vacaciones al año, al contar con muchas posibilidades para el ocio y el entretenimiento, a parte del tradicional sol y playa.

El presidente de la Federación de Hostelería de la Costa Tropical, Jesús Megías, es optimista para el mes de julio. Según indicó a este periódico, las reservas que se tienen actualmente en la costa superan de un 15 al 20% a las obtenidas en el mismo periodo del año anterior, lo que hace que "pensemos en superar los datos generales del verano pasado". Megías puso como ejemplo la noche de San Juan donde la Costa Tropical ha conseguido un "lleno técnico", por lo que va a resultar complicado encontrar alguna plaza hotelera, a menos que se anulen algunas reservas de última hora".

Además, apuntó que el turismo de la costa granadina es preferentemente nacional, algo que ya se dejó notar el año pasado "cuando conseguimos ser uno de los destinos con mayor ocupación en Andalucía, junto a la costa de Huelva y Cádiz".

A pesar de la incertidumbre generada por el coronavirus y por las restricciones, lo cierto que basándose en la influencia del turismo residencial o de segunda vivienda que predomina en muchos puntos de la Costa Tropical, la comarca encara un verano con optimismo y con unas expectativas muy positivas.

La recuperación del turismo está en marcha y la Costa Tropical espera poder superar los números de años anteriores y conseguir aumentar las pernoctaciones durante la época estival al ir consolidándose como un destino nacional de playa y ocio complementado con la cultura, así como con el divertimento.

Zonas de baño

Aunque no en todas las playas del litoral granadino comenzarán a operar los puestos de salvamento y socorro al mismo tiempo, en Salobreña empezó el 15 de junio, Almuñécar y La Herradura el 18, y en el resto de municipios aún no se ha anunciado la fecha de inicio, pero será inminente. En lo que sí parecen coincidir todas las localidades es en la necesidad de apostar por un mayor número de personal a cargo de las playas después de saber que este año no se contará con los vigilantes de la Junta de Andalucía para asegurarse de que se cumplen todas las medidas de seguridad necesarias para los bañistas o visitantes

La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, aclaró que no habrá aforo en las playas, sino que "se tendrá que marcar las distancias de seguridad y apelar a la responsabilidad personal, no solamente en las playas, sino en todos los sitios para evitar brotes. A estas alturas debemos tener la lección aprendida".

En Salobreña, el concejal de Turismo, Playas y Fiestas de Salobreña, Gabriel Alonso, explicó que las medidas en la zona de playa será muy similares a las del año pasado con señalética explicativa de las medidas y hábitos a seguir para ser responsables con la pandemia. La localidad también contará con el parcelado de playa como forma de ordenación y como novedad se reabrirán las duchas de la playa al demostrarse que "los contagios por contacto son casi nulos", y "no habrá cierre nocturno de la zona de baño", dijo Alonso.

Castell de Ferro, por su parte, ha reforzado el dispositivo de la Policía Local para asegurar que los usuarios cumplan con las ordenanzas, según explicó el Jefe de la Policía Local de Gualchos- Castell de Ferro José Javier Olea.

"Los agentes tendrán servicios específicos dedicados a nuestras playas, teniendo como foco algunos incumplimientos en la ordenanza de las playas que ya se han dado en años anteriores, como la presencia de perros sueltos en la zona de baño así como la venta ambulante ilegal, la presencia de pescadores en zonas y horas de baño y de embarcaciones u obstáculos que dificultan el acceso de los bañistas al agua", dijo Olea.

Además, hay Ayuntamientos que tienen pensando la habilitación de zonas para el baño adaptado, algo tan simple o usual como es el hecho de llegar a la orilla y que para muchas personas supone un gran problema, sea por la edad o por la discapacidad que tienen. En este sentido, se dispone de personal específico para ese menester, en unos casos realizados por Protección Civil, Cruz Roja o por los propios socorristas que estarán repartidos por todo el litoral.

Mucho más que sol y playa

Pero si en este año la Costa Tropical se diferencia de otros puntos nacionales es en la extensa oferta de ocio que presenta para realizar tanto en familia como con amigos. Estas propuestas, que van más allá del turismo de sol y playa, pasan, entre otras, por visitas al acuario de Almuñécar, en el que se pueden contemplar 18 acuarios y un impresionante oceanario, donde se encuentran en torno a mil ejemplares pertenecientes a cien especies diferentes procedentes del Mar Mediterráneo.

También destaca el Parque Ornitológico Loro Sexi, situado a tan sólo cien metros de la playa, donde se encuentra una colección de ejemplares de aves pertenecientes a más de cien especies diferentes. Así como el remozado Parque de los Pueblos de América de Motril, que se abrirá en los próximos días a la visita en general .

Otras de las grandes opciones para disfrutar del turismo cultural o de ocio es descubrir los distintos castillos o fortalezas con las que se cuenta en la comarca. Ente ellos destacan el Castillo árabe de Salobreña, el de San Miguel de Almuñécar, el Castillejo de Los Guájares o la fortalezas defensivas de Carchuna o La Rábita. Si bien, tampoco hay que olvidarse de las torres y atalayas que vigilaban todo el litoral andaluz, las cuales proliferan en la costa granadina, y que se encuentran habilitadas en muchos casos para poder ser visitadas.

Además, se pueden descubrir los encantos del conocido como Generalife chico o Jardín de los sentidos de Vélez de Benaudalla, o la gran diversidad de flora y fauna con la que se cuenta en la Reserva Natural de la Charca de Suárez en Motril , considerada como uno de los humedales más importante de Andalucía, y que cada día es más atractivo y visitable.»

Una apuesta por la cultura

Pero, sin duda, uno de los grandes protagonistas de este verano en la costa granadina serán los festivales musicales, reclamo con los que se intenta atraer a un sector de la población que planea sus vacaciones en función de la agenda de conciertos. Esta época estival se convertirá en la más prolifera de su historia reciente gracias a la apuesta directa de los distintos consistorios de la comarca, que pondrán en un aprieto a más de uno al tener que elegir entre hasta tres opciones distintas en un mismo día.

Cinco festivales con ofertas distintas y variadas –la Caña Flamenca, Jazz en la Costa, Tendencias de Salobreña, Lucero del Alba y Motril en Vivo– irán tejiendo parte del movimiento cultural del verano en el litoral con artistas de la talla de Juan Perro Sexteto, el 20 de julio en Almuñécar, dentro del Jazz en la Costa; Manuel Lombo con la Caña Flamenca e Iván Ferreiro dentro del Tendencias (ambos el 7 de agosto); o Pablo Milanés en Motril en Vivo (8 de agosto), entre otros. También destaca la apuesta de Torrenueva Costa y su concierto de M-Clan; sin olvidar la puesta en escena de Salobreña con la artista internacional, Bonnie Tyler; o los programados en el Mare Mía, el nuevo local de moda de Salobreña, que aún sin haberse inaugurado, genera gran expectación por las sesiones musicales anunciadas con músicos como DJ Nano, Lennis Rodríguez o Chema Rivas, entre otros.

En resumen, una agenda musical a la que aún se apuntaran algunas incorporaciones de última hora, ya que hay municipios que no han dado a conocer todavía su programación cultural de cara al verano, a la que también habrá que sumar las múltiples ofertas que pondrán en marcha los chiringuitos, en donde cada noche se podrá disfrutar de música en directo, monólogos, así como de humoristas. En definitiva, un sinfín de actividades e iniciativas que hacen de la Costa un destino diez para un verano que ya ha arrancado de forma oficial.