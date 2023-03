Solicitan la apertura del Punto Limpio de Motril durante los fines de semana

El PSOE de Motril se hace eco del malestar existente entre los vecinos de la localidad por el cierre, todos los fines de semana, del Punto Limpio, al tratarse de los días que más facilidades ofrece a los usuarios para realizar la limpieza, mudanza o el simple hecho de querer deshacerse de algunos enseres para reciclar.

El concejal socialista, Gregorio Morales, explica que "no es aceptable que un lugar que está destinado a recoger todas aquellas materias y objetos que no deben dejarse en los contenedores de residuos sólidos urbanos para su posterior tratamiento y reciclaje cierre todo el fin de semana". "Luego, como consecuencia de esto, vemos imágenes de suciedad en las calles que no queremos", añade.

Morales señala que una ciudad como Motril, "debe tener mejores servicios. Pedimos, por tanto, a García Chamorro, por el bien de Motril y de sus vecinos, que ponga fin a esta situación del Punto Limpio. Nosotros lo tenemos claro. Motril es capital y debe tener un horario adaptado a las necesidades de su gente y eso incluye que abra los fines de semana al menos por la mañana".

Y subraya que "la señora García Chamorro vive en otro mundo y no es capaz de ver las necesidades de la gente. Solamente se preocupa de lo suyo. No gestiona y Motril no se merece a alguien así".