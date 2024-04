Solicitan explicaciones por la pérdida de una subvención para mejorar la eficiencia energética del Ayuntamiento de Salobreña

Hace apenas un año, el Ayuntamiento de Salobreña presentaba un proyecto innovador para rehabilitar energéticamente sus instalaciones municipales en la convocatoria del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de titularidad local (Pirep Local), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), consiguiendo ser uno de los dos municipios granadinos en conseguir la ayuda de los fondos europeos para llevarlo a cabo. Una ayuda de 714.000 euros que permitiría al Ayuntamiento de la Villa remodelar su Casa Consistorial y que finalmente, no se llevará a cabo tras la renuncia del Consistorio "ante la imposibilidad del cumplimiento presupuestario del compromiso de financiación, debido a que nos encontramos en situación de prórroga presupuestaria".

Una situación que los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Salobreña -PP y PMás Costa Tropical- tachan de "muy grave", al suponer la pérdida de la subvención, por lo que exigen al equipo de gobierno de la Villa -PSOE, CA, IU, Ciudadanos-, la celebración de un Pleno extraordinario para conocer los motivo de la "renuncia a una subvención que ya está ingresada en las arcas municipales, y que deberemos devolver con intereses".

Desde ambas formaciones explican que tras dictarse la resolución provisional de adjudicación en marzo de 2023, el Ayuntamiento presentó la solicitud de subvención con un compromiso de financiación cuyo importe ascendía a la cantidad de 168.900 euros. Posteriormente, en junio del pasado año, se dictaba la resolución definitiva de adjudicación; y el 11 de abril de 2024 mediante resolución de alcaldía se renuncia formalmente a dicha subvención, "ante la imposibilidad del cumplimiento presupuestario del compromiso de financiación, debido a que nos encontramos en situación de prórroga presupuestaria".

El proyecto contemplaba la remodelación del Ayuntamiento de la Villa, un edificio proyectado en los años 90, que mediante la aerotermia, buscaba solucionar los problemas actuales con una envolvente nueva que abarcase todos los elementos, intentando reducir el factor de forma -haciendo que el intercambio energético con el exterior fuese menor-, produciendo una nueva capa de aislamiento y cámara de aire, generando espacios intermedios en los accesos al edificio -ya sea en las entradas desde la calle o las salidas a las terrazas- evitando los contactos directos actuales, y haciéndolo funcionar como invernadero adosado o muro Trombe, dependiendo de si se adosaba o no a la envolvente existente, calentando el aire interior en invierno y creando tiro en verano.

La aerotermia es una fuente de energía renovable que aprovecha la energía que hay en el aire para convertirla en frío o calor, de esta forma se extrae energía con una alta eficiencia, protegiendo el medio ambiente por sus bajas emisiones de CO2 y favoreciendo el ahorro energético.

El objetivo era la reordenación de los espacios interiores para intentar optimizar la zona de administración y recuperar las aulas de usos múltiples, proponiendo espacios más flexibles, con tabiques fijos únicamente donde fuesen estrictamente necesarios para espacios servidores y el funcionamiento diferenciado del edificio, con nuevas compartimentaciones entre los volúmenes que permitirían la climatización parcial según el uso. Y colocando separadores móviles para adaptar las superficies según las necesidades políticas y laborales, que ayudarían a solucionar problemas y seguridad en el uso y a optimizar la situación de las oficinas o el salón de plenos de accesibilidad según la afluencia.

Esta nueva reordenación iba a permitir disminuir la demanda de calefacción y refrigeración en la instalación municipal, y reducir sus emisiones al sustituir la caldera actual por máquinas de aerotermia que nutrirían los distintos circuitos independientes de suelo radiante para frío y calor.

Además, el proyecto que han rechazado iba ligado a la domotización de la instalación, con la intención de ajustar las necesidades climáticas a los horarios de uso del edificio, además de controlar la apertura o cierre de la envolvente.

El ministerio seleccionó este proyecto con base en criterios de calidad arquitectónica, solidez, gobernanza, enfoque integral, innovación y oportunidad, por lo que registraba un enfoque basado en los principios de calidad que promulga la Ley de calidad de la Arquitectura. La convocatoria de dichas ayudas se realizó en régimen de concurrencia competitiva. Entre los requisitos se encontraba la certeza de que una vez finalizada la rehabilitación, los edificios debían destinarse a uso público durante al menos 20 años y generar importantes ahorros en su consumo de energía. No en vano, los objetivos del programa eran ayudar a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, garantizando la reducción de más del 30% del consumo de energía primaria no renovable, mejorar la accesibilidad, la habitabilidad e impulsar la conservación del parque edificatorio.

En el documento de la convocatoria, al que ha tenido acceso este periódico, señala que las actuaciones financiadas debían ser solventes técnica y financieramente y estar efectivamente implantadas y en funcionamiento antes del 31 de marzo de 2026.

Desde el PP y PMás Costa Tropical inciden en la gravedad de lo ocurrido y lamentan que el equipo de Gobierno "no es capaz de gestionar una subvención de esta magnitud tan beneficiosa para nuestro pueblo por el simple motivo de no tener los presupuestos aprobados o no hacer una modificación presupuestaria que tantas veces utilizan para otros menesteres, lo que demuestra su ineptitud para gobernar, sus prioridades y su poca o nula gestión".