El TSJA anula la suspensión de empleo y sueldo de un Polícia acusado de filtrar fotos del CATE de Motril

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula la suspensión de empleo y sueldo de 10 días, decretada por la Dirección General de Policía Nacional, a un Policía Nacional de Motril que supuestamente realizó unas fotografías del interior de uno de los módulos de Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicado de forma provisional en el puerto motrileño y que posteriormente fueron difundidas en este periódico, y en otro medio de comunicación de la provincia.

Según la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, no se considera acreditado que fuera el autor de las fotografías y que las remitiera a los periódicos donde su publicaron, ya que ningún testigo vio hacerse esas fotografías.

Apunta que tan solo por algunos fotogramas de las cámaras de seguridad deduce el instructor que se encontraba realizando fotografías, pero visionando las mismas es difícil llegar a esa conclusión. Además, la sentencia apunta igualmente que es difícil de concluir ya que "ningún testigo vio al hoy recurrente hacer fotografías. Tan solo de algunos fotogramas se deduce el instructor que se encontraba realizando fotografías, pero visionando las mismas es difícil llegar a esa conclusión, por el hecho de estar con el brazo extendido, o afirmándose que mantiene en posición vertical su teléfono móvil. No se cumple la exigencia de razonabilidad de la prueba indiciaria, sobre la que se ha fundamentado la resolución sancionadora. Ciertamente puede hablarse de conjeturas o sospechas, pero sin identidad como para desvirtuar la presunción de inocencia".

El expediente sancionador se le realizó al agente tras salir publicadas el 13 y 14 de noviembre del 2018 en el Granada Hoy y en el Ideal, fotografías del interior de uno de los módulos prefabricados destinados a albergue temporal de los migrantes rescatados frente a las costas españolas, módulos de cuya custodia se encargó la Policía Nacional, al considerar que las fotos habían sido realizadas por este policía.

Una sentencia que viene a darle la razón al Sindicato Unificado de la Policía (SUP) al no ajustarse a derecho y que consideraron "una caza de brujas por parte de la Dirección General de la Policía contra este sindicato por denunciar las deplorables condiciones en las que se encontraba el CATE de Motril", hecho que llevaban años denunciando por la precariedad con la que tenían que trabajar los policías que asisten a los inmigrantes que llegan a Motril.

Además, recuerdan que en una de esas denuncias públicas aparecieron unas imágenes que ilustraban dicha denuncia y por las que fue sancionado un representante Sindical del SUP, "con el ánimo de acallar nuestras críticas". Algo que, según la sección cuarta de la sala C.A. del TSJA ha dictaminado que "no existen pruebas de cargo alguna para desvirtuar la presunción de inocencia de nuestro compañero", señalan desde el SUP.

Por otra parte, desde el sindicato denuncian que, tras más de un año desde su finalización, el CATE de Motril sigue sin tener una fecha clara de apertura. "Desconocemos cuales son las causas, pero si las escusas que se nos dan por parte de la Administración", señalan que entre las razones que se les ha dado se encuentra la falta de presupuesto o la falta de conexiones a los servicios esenciales.