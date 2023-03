Toneladas de solidaridad en la Costa para ayudar a Daniel, un niño con parálisis cerebral

La Navidad de 2018, Pilar Ordóñez, una enfermera de Motril, pedía ayuda a los vecinos de la Costa para hacer frente a los altos costes que tenía que afrontar la familia con los gastos del tratamiento y de los utensilios necesarios de su nieto, Daniel, un pequeño de seis años con parálisis cerebral que tuvo complicaciones en el parto. Se habilitaron distintos corazones repartidos por el municipio y se inició una recogida de tapones para ayudarle en su tratamiento y en su adaptación a la vida diaria.

Cinco años después, y después de incontables toneladas recogidas, la Fundación Ecoruycan y el Ayuntamiento de Motril han entregado a la familia un cheque por valor de 10.000 euros para ayudar en los distintos tratamientos a los que se enfrenta el menor.

"Cuando empezamos la campaña Daniel tenía un año y medio. Soy enfermera y sabíamos que tenía una parálisis cerebral, es complicado pero siempre tienes esperanzas. Al principio piensas que lo mismo puede andar, o mover las manos y manejarse con un carrito, o que hable y que nos pueda decir que le duele o que le pasa, pero cuando te das cuenta de que no, bajas el listón, y solo esperas que no tenga dolor, que no se deforme su cuerpo, que sea feliz y que pueda comunicarse de la forma que sea. De hecho ahora mismo lo están intentando con la mirada", explica su abuela, Pilar Ordóñez.

Una situación muy costosa, tanto económica como emocionalmente, para la familia. "Toda la ayuda que llega es para intentar que Daniel sea feliz y no tenga dolor", añade. "Los gastos de los niños con estos problemas son muchos, van en aumento y son para toda la vida", motivo por el que está decidida a seguir luchando por él y por todos los niños y niñas que como Daniel, lo necesitan. "Todo lo que no se puede mover mi nieto, me voy a mover yo".

Los padres del pequeño llevan luchando desde el primer día para ofrecerle la mejor calidad de vida. Solo la terapia recibida el año pasado supuso un desembolso de 12.900 euros; en junio se volverá a someter a una intervención en Madrid de los tendones para que pueda crecer sin dolor y evitar espasmos que supone unos 4.500 euros. Además del coste del material ortoprotésico necesario o de un carrito. "El gasto es casi tres veces más que el de un niño sin problemas, y tienes que adaptar toda tu vida a sus necesidades. Aunque siempre todo con fuerza y optimismo", indica.

Por su parte, el presidente de la Fundación Ecoruycan, José Andrés Ruiz, agradece la implicación de los vecinos de Motril que han ayudado a Daniel con el reciclaje de los tapones solidarios, así como multitud de personas que han colaborado de forma anónima para que esta campaña fuese una realidad.

"Hay que resaltar el trabajo de la propia Pilar. Nos dieron el caso de Daniel, al principio te impacta, es un niño recién nacido con una serie de problemas, y nos llegó muy profundo. Conforme fuimos analizando la situación, si el pequeño supuso un impacto para la Fundación, Pilar lo fue más por el esfuerzo transmitido y esas ganas de luchar, funcionar y estar al pie del cañón", resalta Ruiz, quien además pone en valor el afán por mantener vivo un proyecto solidario que la propia Fundación había abandonado hace años y que se ha mantenido gracias a su "gran esfuerzo".

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, indica la importancia de que la gente tome conciencia de que "cuando terminamos una botella y le quitamos el tapón para ponerlo en otro recipiente para depositarlo en uno de esos corazones solidarios, realmente tienen un fin social y ese pequeño gesto va a ayudar a una familia". "Hoy recoge el fruto del esfuerzo de estos años pero también abre la puerta a que otras familias se puedan beneficiar de esta recogida de tapones".