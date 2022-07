La emoción se desborda en el barrio del Varadero de Motril al recuperar la tradicional procesión de la Virgen del Carmen

Emoción y devoción. La Virgen del Carmen ha vuelto a embarcarse en distintos puntos de la Costa de Granada para surcar sus bahías con aquellos que mejor la conocen: los marineros. Mucha era la expectación, tras dos años sin poder procesionarla y rendirle el culto "de siempre" por culpa de la pandemia, la patrona de los pescadores regresa a las calles bajo la emoción de algunos vecinos que temían no volver a verla y la atenta mirada de los más pequeños que la disfrutan por primera vez.

Antonio apenas tiene dos años y medio y no le quita el ojo de encima. Su padre, Antonio también, señala orgulloso el brillo de sus ojos, "es bonito ver cómo le emociona algo que todavía ni entiende, a mí con 37 años me sigue emocionando verla pasear por estas calles porque es algo que me enseñaron de chico".

Y no es el único. "Nosotros venimos de Vélez de Benaudalla", cuenta Miguel, quien señala que, a excepción de los dos años de pandemia, siempre es fiel a su cita con la Reina los mares en este día tan significativo.

"Es tradición para nosotros venir este día en especial para ver a la Virgen, venimos a la misa que se hace todos los años por la mañana en la lonja del Puerto, volvemos a casa, y ya por la tarde la vemos salir del templo y luego la despedimos en su embarque", algo que asegura le hace ilusión volver a hacer junto a sus hijos.

Al barco que ha llevado a la virgen le han acompañado una decena de embarcaciones para celebrar el día grande de los pescadores. Una celebración que ha recordado a la de años anteriores a la pandemia por los cientos de personas que se han congregado frente a la cofradía de pescadores.

Desde los espigones del puerto pesquero o desde la misma Lonja cualquier lugar ha sido bueno para contemplar lo más cerca posible el paseo. Luisa, una joven de Granada, muestra su asombro por la gran cantidad de personas que se dan cita para presenciar la salida de la madre de los marineros “esperaba menos gente, pero me ha gustado por la buena organización que ha tenido”. “El año que viene lo que hago es venir más temprano y así no tendré problemas para encontrar un lugar en primera fila”, apunta. Ya a la vuelta, y según los barcos han entrado al muelle, los aplausos de los vecinos se han mezclado con los sones de la banda de música que acompañaba a la imagen.

Hoy es un día muy especial para todos los pescadores, desde primera hora de la mañana se ha visto que la afluencia ha sido mucho mayor a los últimos años, algo que se ha dejado notar en los establecimientos de hostelería a los que había que pedir sitio con mucha antelación.

En el barrio se entremezclan los sonidos de la banda de música que la acompañan en sincronía con los costaleros, con el bullicio del gentío que se agolpa para verla.

Y es que ha regresado el ambiente que impregna cada punto del barrio del Varadero, donde el olor a pólvora se mezcla con el de las flores frescas que deja tras de sí el trono en el que reposan varios ramos y cientos de pétalos que los vecinos lanzan en algunos puntos desde sus ventanas y azoteas al paso de su patrona.

Los organizadores de los eventos resaltan a Granada Hoy que tenían ganas de poder vivir una tradición tan bonita como esta, algo que han podido disfrutar desde días antes, afirman mientras se da por finalizado el cortejo procesional entre los vítores de la gente en una plaza de la Iglesia que ha vuelto a vibrar con la imagen más querida del puerto.

Pero no solo en Motril se ha sentido esta emoción por ver de nuevo a la Estrella de los Mares, en otros muchos puntos de la costa granadina entre ellos, La Herradura, Salobreña, Torrenueva Costa, Castell de Ferro, o La Mamola han disfrutado del día grande de sus fiestas.

En Salobreña, los fieles de la Virgen del Carmen han realizado un acto religioso en la explanada de la Azucarera del Guadalfeo, para posteriormente iniciar un desfile de la patrona hasta el Lavadero de La Caleta, donde pequeñas embarcaciones se le han unido para acompañarla por su recorrido por la playa bajo la atenta mirada de multitud de personas.

En Torrenueva Costa por su parte han procesionado a la Reina de los Mares en dos días distintos. Como es tradición, los torreños pudieron disfrutar de ella por el mar en la jornada del viernes y por tierra en la del sábado.

Almuñécar tampoco ha faltado a su cita, con una comitiva de bailaoras que la han acompañado por el barrio de los Marinos, junto a los horquilleros que la han portado por las distintas calles de la ciudad hasta llegar a la zona de embarque para navegar por la playa San Cristóbal hasta los Peñones del Santo y volver de nuevo hasta Rincón de la China.