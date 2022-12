Varios pueblos de la Costa oriental luchan por no quedarse sin consulta médica

La falta de servicios básicos es uno de los principales motivos para que la gente, poco a poco, se mude a poblaciones mayores, lo que ocasiona en muchos casos en problemas de despoblación. De la España vaciada se habla sobre todo coincidiendo con la llegada de la época pre electoral, sin embargo, los habitantes de ciertas zonas que ven como merman sus servicios, luchan casi a diario para intentar revertir esta situación. Aunque pudiera parecer que este es un problema del interior de la península, o de zonas de la Alpujarra o del noroeste provincial, varios municipios de la Costa se están viendo afectados por la falta de servicios básicos y temen que muchos vecinos migren a otros núcleos poblacionales.

Es el caso de Sorvilán, Alfornón y Polopos, tres municipios de la Costa oriental de Granada que en los últimos tiempos han visto cómo sus centros médicos permanecen más tiempo cerrados que abiertos por la falta de médicos. Han pasado de tener médico todos los días a contar con dos horas dos días a la semana en el caso de Sorvilán y un día en el caso de Alfornón. Algo similar ocurre en Polopos. Estos tres municipios pertenecen al centro de Salud de Albuñol, por lo que, en caso de ocurrir una emergencia, ni siquiera podrían contar esos días con médico.

"Desde el mes de junio estamos experimentando constantes cambios en lo referente a la consulta médica, pasando de dos días de consulta hasta en las últimas semanas no tener ningún día de la semana. Es una situación inconcebible en los tiempos que estamos, y más teniendo en cuenta que la población, en su mayoría, son personas mayores con dificultades para desplazarse a otros pueblos más grandes donde puedan recibir asistencia médica", señalan desde el Ayuntamiento de Sorvilán, y lamentan que en muchas ocasiones se desconoce cuándo volverán a tener consulta.

Motivo por el que están recogiendo firmas desde los tres municipios para trasladarle a la Delegación Territorial de Salud y Territorio de la Junta de Andalucía, la lamentable situación que están viviendo, así como solicitarles que reestablezcan los horarios que tenían en dichos municipios, "ya que es un derecho para cualquier ciudadano tener una asistencia médica digna".

La alcaldesa de Sorvilán, Pilar Sánchez, explica a Granada Hoy que el problema, a parte de la merma de calidad para los vecinos por la falta de servicio, reside en que "si un día ocurre cualquier cosa en otro y coincide, por ejemplo, en el día de consulta en Alfornón, ese día se pierde y se queda toda esa semana sin médico, o te dan cita un día por la mañana y de buenas a primeras te lo cambian a la tarde, o viceversa, casi sin dar margen de maniobra, y en algunos casos se acaba perdiendo".

Sánchez lamenta que este problema está quitando servicios básicos a los pueblos. "La explicación que nos dan desde el Área Sanitaria es que no hay médicos, en un primer momento nos dijeron que era algo provisional por las vacaciones de los facultativos, pero ya no nos pueden decir lo mismo. Estamos terminando el año y seguimos igual o peor que en verano".

Al hilo, indica que están recibiendo multitud de quejas de los vecinos, "la media de edad de Sorvilán está sobre los 70 años, y muchos de ellos no pueden permitirse o no tienen los medios suficientes para desplazarse hasta Castell de Ferro o Albuñol para ver al médico. Además, en los pueblos no hay un servicio regular de autobús para que puedan desplazarse, por ejemplo, a Albuñol, dependen de cuando viene el médico. Si alguien tiene una urgencia en hora en la que no está el médico, o se llama al 112 o se algún familiar o vecino con coche lo acerca. Aquí nos ayudamos en todo lo que podemos".

La responsable municipal incide en el grave problema que supone contar cada vez con menos servicios, "es inconcebible que en pleno siglo XXI, los vecinos de los pueblos más pequeños no tengamos asistencia médica. Luchamos cada día contra la despoblación y si quitamos servicios tan básicos y necesarios, no contribuimos ni a que nuestros vecinos se queden, ni a que vengan nuevos habitantes". Y lamenta que de esta forma lo único que se va a conseguir es que los vecinos más mayores que tengan familiares en otros núcleos de población, acaben yéndose para asegurarse un centro de salud cerca y en funcionamiento.

Y temen que esta situación que empezó a agravarse en verano sea el principio del fin del pueblo. "De momento no vemos una solución clara porque nos dicen que el problema es que no hay médicos suficientes para cubrir todas las plazas disponibles, y los pueblos pequeños vamos a ser los más afectados. La única solución que nos dan ahora mismo es la de compartir médico algunos días, pero si ocurre alguna urgencia, nos podemos quedar sin médico. A una persona mayor no le puedes decir mañana no hay médico, pero si enfermera, y al otro cambia la cosa, pero en el último momento ha surgido algo y lo cancelan. Es una situación complicada y no se nos puede olvidar que son personas".