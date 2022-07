La playa de Velilla en la Costa de Granada, del culto al parapente a la prohibición en verano

La Costa Tropical ofrece mil y una posibilidades para descubrir hasta el rincón más recóndito de sus pueblos y costumbres. Una rica oferta de ocio, cultura y gastronomía que se entremezclan con la práctica de multitud de deportes de aventuras para descubrir por tierra, mar y aire la comarca más al sur de la provincia de Granada, y que en los meses de verano ve limitado uno de sus grandes atractivos turísticos.

Actualmente los usuarios que realizan parapente en Almuñécar, utilizan una zona de la playa de Velilla para aterrizar en la arena, algo que el Ayuntamiento sexitano va a regular este verano para evitar posibles accidentes con los propios usuarios de las riberas.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, explica que se trata de una actividad deportiva que lleva practicándose décadas en el municipio y que cuenta con un nicho de población muy específico que se desplaza hasta la zona, sobre todo de otoño a primavera, para disfrutar de la adrenalina. Incluso se han celebrado festivales entorno a este deporte que congrega a multitud de adeptos.

Aragón señala que solicitaron a Costas la ocupación de una zona deportiva en la playa de Velilla para señalizar la franja del arenal donde los parapentes podían realizar sus aterrizajes, sobre todo en caso de sufrir algún contratiempo, y tras recibir algunas indicaciones sobre las zonas que deberían usarse para dicha actividad, "todas las partes implicadas mantuvimos una reunión para acordar que los meses de julio y agosto no se iba a utilizar la playa como zona de aterrizaje". Motivo por el que en las últimas fechas el Ayuntamiento sexitano ha colocado un panel informativo en la propia playa de Velilla advirtiendo la restricción de dicha práctica deportiva en la ribera durante los dos meses de verano.

En dicho cartel se explica que hay una zona pública municipal de usos mútiples deportivos en playas disponible para el aterrizaje de parapentes del 1 de septiembre al 30 de junio, y para otros deportes de playa del 1 de julio al 31 de agosto. Además, en las normas de uso se solicita el respeto a los usuarios de la playa, que se señalice previamente la zona que se va a utilizar y que se cumpla la normativa de la Ley de Navegación Aérea Española.

"Creo que el acuerdo al que se llego es bueno para todas las partes. Los equipos de Pegaso de la Guardia Civil controlan la zona, y son los que tienen la última palabra, y tras los últimos accidentes están más pendientes de todo, porque realmente la normativa específica que no se puede volar por zona urbana. Nosotros solo estamos haciendo de intermediadores, e intentado habilitar un espacio en la playa cuando se puede usar para que este deporte no se pierda en el municipio", explica Aragón.

El responsable del área asegura que cuando se concedió la zona de playa estuvieron investigando por otras playas cercanas para ver cómo se señalizaba, "no hemos encontrado nada, partíamos de cero, y creo que el acuerdo al que se llegó es el más conveniente para todas las partes".

Y anuncia que se ha solicitado el permiso para acondicionar dos zonas de aterrizaje nuevas en La Herradura. Por un lado, frente a la zona del Polideportivo, y por otro junto al Hotel Los Fenicios, aunque de momento la única zona autorizada para ello es la situada en Velilla.

Desde la Demarcación Provincial de Costas señalan que las actividades que se realizan en el dominio público marítimo-terrestre que pueden suponer una circunstancia especial de peligrosidad o rentabilidad solo pueden ampararse bajo una autorización o concesión administrativa si la actividad se realiza de forma particular. Es decir, aquellos usuarios que realizan parapente de forma privada, sin la intermediación de una empresa, tiene que solicitar la autorización pertinente y su correspondiente autorización, para poder realizar dicha práctica.

En el caso de los parapentes que utilizan la playa como lugar de aterrizaje, la peligrosidad aumenta para los propios parapentistas y los usuarios de la playa, y recuerdan que en mayo de 2018 un parapentista murió ahogado tras caer al agua en la playa de La Herradura y enredarse en su propio parapente. El pasado octubre un parapentista tuvo que ser rescatado tras quedar colgado en una palmera del paseo marítimo de La Herradura, y en enero de este año, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a un alemán que se había quedado atrapado en unos cables de alta tensión en la Loma del Gato.

Por otra parte, señalan que en la normativa de Costas se establece que "solo podrán permitirse en el dominio público marítimo terrestre aquellas actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, y en concreto, aquellas que desempeñen una función o presten un servicio que requiera la ocupación del dpmt, y las de servicio público o al público que por la configuración del tramo de costa no puedan ubicarse en terrenos colindantes". Dos premisas que en el caso de Almuñécar no se cumplirían.

Motivos por los que apuntan que, en el caso del aterrizaje de parapentes en la playa, los usuarios necesitarían una autorización o concesión específica, ya que consideran que hay un riesgo real y la extensión de terreno necesario para llevar acabo dicho aterrizaje supone una merma del espacio público de la playa. Aunque desde Costas no ven adecuado que se utilice la playa para realizar dicha actividad, ya que hay otros espacios más adecuados para su práctica, y consideran que supone un peligro para la seguridad de los usuarios de la playa y los propios parapentistas, en ningún momento prohíben su práctica.

Sin embargo, sí que inciden en la necesidad de solicitar los permisos pertinentes en la Delegación Territorial en Granada de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.