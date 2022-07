Visitas guiadas, colchonetas de agua, paseos en barco y mucha playa para alejarse de la ola de calor en la Costa

Los algo más de treinta grados que registra el termómetro en el ecuador de julio son más llevaderos si se disfrutan debajo de una sombrilla con una bebida bien fría, dando un paseo en barco o contemplando una regata de veleros por el litoral de la Costa Tropical desde la misma orilla de la playa. Algo que han podido realizar multitud de personas este fin de semana que se han desplazado hasta Motril para participar en las distintas actividades programadas dentro del Puerto motrileño en su jornada de puertas abiertas, o que sofocaban la ola de calor en las distintas playas.

La imagen es prácticamente la misma en toda la Costa: multitud de personas disfrutando de un fin de semana de mucho calor bajo las sombrillas, mucho protector solar y combinando las bebidas frescas con los baños en la playa. Las gotas de sudor campan a sus anchas estos días y no hay mejor forma para sobrellevarlo que disfrutando del verano. De hecho, hasta la Consejería de Salud y Familias hace un llamamiento de prudencia a la población en general, y especialmente a las personas vulnerables, y pide que se extremen las precauciones ante las altas temperaturas para evitar los posibles golpes de calor.

Algo que Marina y Alicia, de Motril, cumplen a rajatabla desde que empezaron sus vacaciones y no faltan ni un día a su cita con la playa de Torrenueva Costa para no pasar calor. "Algunos días apetece menos bañarse y sólo venimos para disfrutar de los días de descanso que nos quedan, pero estos últimos días es verdad que nos hemos tenido que bañar sí o sí, que no nos importa mucho porque si en verano no hace calor no sé cuándo lo va a hacer, pero sí que se nota".

No muy lejos de allí, varios niños juegan mientras buscan mejillones, lapas y erizos entre las rocas. En este punto uno de los espigones de la playa ha generado una pequeña piscina para tranquilidad de los padres que ven como los más pequeños disfrutan del agua sin peligro.

Otros aprovechan para hacer fotos y grabar la ristra de veleros que desfilan por la costa, se trata de una regata que el Club Náutico de Motril celebra con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen dentro de la jornada de puertas abiertas de la dársena granadina. Luis, vecino de Linares y desde hace tres años también residente de verano en el municipio torreño, no pierde la pista de la competición. "Estoy grabándolo para mandárselo a mi mujer que no quería venir a la playa tan pronto y se ha quedado en el piso, a ver si así se anima y se viene antes que aquí se está muy bien, está el agua en su punto y encima con exhibición". Aunque no es el único que, móvil en mano, inmortaliza el momento para subirlo a redes sociales con alguna canción veraniega de fondo.

Pero no todo el mundo ha pasado el sábado en la playa. Algunos vecinos de Granada capital aprovechan su escapada a la Costa para ver alguna de las distintas procesiones programadas en el litoral para conocer el patrullero Tagomago, de la Armada Española, realizar visitas guiadas al barco rápido de la Guardia Civil dedicado a la persecución de delitos en el mar, Rio Genil, o los barcos de Salvamento Marítimo, Salvamar Gienah y el remolcador SAR Mastelero, dentro de las jornadas de apertura del Puerto a la ciudad.

Carmen, madre e hija, y Paco, de Atarfe, explican que vienen a pasar el día para celebrar el santo de ambas, "hemos reservado dentro de un rato en un chiringuito de la playa, pero antes vamos a intentar visitar algunos de los barcos que se pueden ver y una exposición de pintura, y ya por la tarde veremos la procesión y volveremos a casa, lo que no sabemos aún es si nos daremos un baño en la playa, porque calor hace", señala entre risas Paco.

Estas actividades llevaban tiempo sin poder celebrarse a causa de la pandemia, algo que se ha notado en las ganas de divertirse de los muchos que se han dado cita en las instalaciones.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, indica que se trata de una jornada enmarcada en la celebración de la Virgen del Carmen y que "recupera ese espíritu" de abrir el Puerto a la ciudad y "en la que toda la gente que nos visita puede disfrutar de un sinfín de actividades que van desde un parque acuático para los más pequeños, hasta las realizadas por Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Guardia Civil o el Aula del Mar".

Pero sin duda una de las atracciones que más interés ha levantado dentro de la instalación portuaria es la de pasear en barco. No todos los días se tiene la oportunidad de montar en barco y disfrutar de la brisa del mar, a la vez que se siente el balanceo de las olas y se ve el recinto portuario desde una posición poco frecuente.

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, resalta este tipo de actividad ya que "muchas veces asociamos puerto con actividades molestas, y para nada es así. Es bueno que la gente venga tanto este día como en otras actividades que organiza para conocer toda la actividad que se realiza y si encima es acompañado por actividades lúdicas mucho mejor".