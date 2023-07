El candidato de Vox en Motril remite un burofax a Abascal para trasladarle perjuicios al partido

El que fuera candidato de Vox en Motril (Granada), Miguel Ángel López, ha remitido un burofax al líder de esta formación, Santiago Abascal, para preguntarle si el partido va a llevar a cabo alguna medida para resolver los que considera "perjuicios" ocasionados a distintos votantes en la provincia de Granada.

López ha procedido a este envío tras la que entiende como "catástrofe electoral provocada" por el buzoneo erróneo llevado a cabo Vox a distintos domicilios de Granada, que han podido provocar la pérdida en esta provincia andaluza de una mayor representación en la capital, en Motril o la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical tras las pasadas elecciones municipales.

"Es muy extraño que nadie de la organización del partido haya contactado conmigo, como también es muy descorazonador ver cómo dejan tirados a sus concejales y a sus votantes", ha indicado López tanto en un comunicado como en el burofax, al que ha tenido acceso EFE.López ha recordado que hace una semana anunció el inicio de acciones legales para depurar responsabilidades por el error provocado en Motril, que conllevó la nulidad de unos 900 votos, con la "tremenda sorpresa" de que no haber recibido ninguna respuesta por parte de nadie de la organización Vox."¿Acaso no es Vox una organización perjudicada por un mailing (buzoneo) catastrófico? ¿Han pedido responsabilidades? ¿Van a tomar algún tipo de medida legal para depurar responsabilidades?", se ha preguntado el que fuera candidato.El pasado 5 de julio, López ya anunció que no recurriría el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a su recurso pidiendo la validez de unos 900 votos nulos en las elecciones municipales, y anunció su baja de Vox por sufrir "indefensión" ante un error que consideró provocado por esta propia formación.