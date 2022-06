En busca de la accesibilidad: la lucha de unos padres de la Costa por una educación inclusiva y sin barreras

Tranquilo y risueño. Pedro es un niño de tres años de La Rábita (Albuñol) al que le gusta la sensación de cosquilleo que produce el tobogán, nadar en el mar, ver a otros niños jugar, estar con su hermana y su familia y ver dibujos animados como 'Masa y el oso', 'Cocomelo' o 'Bob Esponja'. Últimamente las canciones con sonidos de animales le hacen muy feliz, y en el momento que empieza a sonar la melodía infantil de 'Canción no, no', no puede dejar de sonreír. Sus padres, María Dolores Viñolo y Miguel Pozo, viven desde hace meses con la incertidumbre de saber si su hijo que presenta una parálisis cerebral infantil (PCI), hemiparesia doble y epilepsia, podrá acceder sin dificultades el próximo curso escolar al Colegio Público Virgen del Mar.

El centro escolar está repleto de escaleras, el patio del recreo y el aula están a diferentes alturas, no hay ningún cuarto de baño adaptado y los accesos son dificultosos para personas con movilidad reducida, lo que evidencia la falta de arreglos en las instalaciones para eliminar barreras y hacer el colegio accesible. Los días van pasando y, pese a las promesas realizadas por los responsables educativos de la Junta de Andalucía, las obras de acondicionamiento del centro educativo no han comenzado y por el momento no hay ningún proyecto sobre la mesa, lo que preocupa seriamente a estos padres que se preguntan cómo afrontarán a primeros de septiembre la llegada del pequeño al cole.

María Dolores Viñolo explica a Granada Hoy que el pequeño con diversidad funcional tiene una discapacidad del 79%, lo que le ocasiona una dependencia aguda. Tras realizar la solicitud de admisión en el centro escolar y tras reunirse con el AMPA de colegio, mantuvo varias reuniones en Granada con personal de la Junta de Andalucía, entre ellos con la coordinadora para que se realizaran los acondicionamientos necesarios.

"Las madres del AMPA fueron las que me ayudaron y me aconsejaron de los pasos que hay que dar, me informaron que tenía que solicitar el arreglo del patio, o la entrada del colegio porque no hay ni una sola rampa", indica mientras añade que, además de los arreglos han solicitado una camilla, un pupitre, un asiento adaptado o un bipedestador. "La médica me comentó también que querían poner un comunicador en el centro y personal técnico de integración social, una persona encargada de estar con él durante las horas lectivas para que no le pase nada". En este sentido se muestra algo preocupada ya que, "algunas mamás del cole me han comentado que ya había una persona encargada de algún niño y en lugar de centrarse en un solo alumno, vigila a varios y yo no quiero eso".

Un trajín que les preocupa. "La persona tiene instinto de protección, quien no nos dice que la persona encargada de meter a Pedro en el colegio no puede tropezarse, o resbalarse un día de lluvia, el carro si se suelta sale disparado porque hay una pendiente pronunciada".

Hay otras opciones sobre la mesa. Señala que algunas vecinas le comentan que está iniciado una batalla perdida, "lo fácil sería llevarlo a un centro especializado como el Centro de Atención Infantil Temprana de Aprosmo, en Motril, pero no entiendo porque Pedro no puede ir al cole con sus amigos de la guardería. Lo mismo más adelante, en unos años, sus necesidades cambian y si es necesario otro tipo de atención, pero ahora mismo tiene que seguir con sus compañeros".

De La Rábita a Motril hay unos 40 kilómetros de distancia en coche, un trayecto de unos treinta minutos en coche que se vería incrementado de hacerse en autobús. "No me lo he planteado, no quiero poner a mi hijo de tres años en un autobús todos los días, ni tenemos la necesidad de ir a diario a Motril teniendo la opción del colegio, más adelante si sus necesidades cambian nos lo plantearemos, pero ahora mismo, no".

Asegura que desde el AMPA del centro todo han sido facilidades, los padres quieren que se acondicionen las instalaciones, "ya no sólo por Pedro, es necesario que el colegio sea accesible para todos los niños, padres o profesores que puedan venir en el futuro, el centro tiene una serie de carencias que hace falta que se arreglen de forma definitiva y bien, que no hagan una chapuza".

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, explica que desde el Ayuntamiento mantuvieron en su día una reunión con la delegada de Educación y con el Jefe de Planificación Educativa para que se atendiera de "manera urgente" la demanda de esta familia. "Que este alumno pueda entrar al centro escolar en igualdad de condiciones como tiene que ser", una reunión en la que les trasladaron que hasta que Pedro no estuviera matriculado en el centro escolar no se podían acometer este tipo de obras. Posteriormente, "después de que la familia nos trasladase que el alumno ya estaba inscrito en el centro, volvimos a ponernos en contacto con la Delegación para informarles y que procedieran con la mayor urgencia posible a la realización de las obras".

En este sentido, Sánchez señala que "a día de hoy todavía estamos esperando una respuesta. Consideramos que lo idóneo es que se realicen en la primera parte del verano para que el Ayuntamiento de Albuñol, tal y como hacemos cada año, tengamos el uno de septiembre los colegios en perfecto estado para el inicio del curso escolar".

Un horizonte desconocido

"Creo las obras no la van a tener listas para septiembre, y que tendrán que llevar a mi hijo por la carretera para poder entrar al colegio", señala María Dolores mientras lamenta que su hijo no va a poder estar cada día jugando en el patio del colegio como el resto de niños porque "el patio tiene gravilla y el andador no podrá moverse".

"Ojalá me equivoque y realicen todas las obras necesarias para que cuando se inicie el curso escolar se pueda acceder sin ningún problema, pero me temo que no va a ser así, aún no hay un proyecto ni han buscado el dinero para hacerlo, por lo que lo veo muy complicado", sentencia.

Al hilo, incide en que esta lucha que están iniciando, ya no sólo es por Pedro, "es por todos los niños que vengan al colegio, que puedan acceder con total normalidad. Además, que quede claro que no queremos una chapuza para taparnos los ojos, queremos que se acondicione el colegio bien y se realicen una serie de mejoras que sean duraderas en el tiempo".