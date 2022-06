Los agricultores de Almuñécar claman por soluciones para la falta de agua en el campo

Desesperados y cabizbajos. Los agricultores de Almuñécar y La Herradura no saben de qué manera mostrar la realidad que le espera al campo sexitano en apenas unos meses si no se toman las medidas necesarias para intentar revertir la situación a la que se están viendo abocados. La falta de agua de riego en el municipio y la salinización de los distintos pozos hacen presagiar que los peores temores de los trabajadores del campo están a punto de llegar.

La situación es "crítica" y los agricultores son claros al respecto. "A partir de julio y agosto veremos cómo comenzará a subir la salinidad del acuífero rápidamente, nuestras plantaciones aguantarán un tiempo, pero pronto empezarán a enfermar y a morir", señala Jesús Ruiz Peralta, de la Asociación Verde, Seco y Jate.

Una situación que repercutirá directamente en unas 2.000 familias del municipio que viven directamente del campo y que verán como la falta de agua afecta directamente a las plantaciones de la zona.

Ruiz Peralta lamenta que las administraciones no hayan hecho nada por revertir la situación, "hemos dicho por activa y por pasiva que había que empezar con la recarga del acuífero en el mes de septiembre y ahora estamos abocados a la ruina, no sé cómo vamos a salir de esta situación, esta cosecha la estamos salvando como podemos, pero después del verano habrá muchas familias que se encuentren con el problema de no poder hacer frente a una nueva, estarán en la ruina". En este sentido, pregunta que harán todos estos agricultores, "es lamentable, esta zona tenía futuro, pero por culpa de las administraciones, la dejadez, abandono y falta de compromiso en la recarga del acuífero, nos vamos a ver en una situación de la que después muchas personas se sorprenderán y dirán que no las vieron venir".

Por su parte, el presidente de la asociación, José Luis Ruiz Olivares, lamenta que la falta de agua en el campo de Almuñécar y La Herradura se utilice con fines políticos cuando se acercan las distintas campañas electorales y que se olviden tras el paso de ellas sin llegar a soluciones reales. "En Almuñécar ya tuvimos el precedente en la década de los 90, estuvimos un tiempo que del grifo de las casas salía agua salada, y nos costó mucho trabajo solucionar el problema. Ahora nos estamos acercando a la misma situación".

Ruiz Olivares explica que constantemente se hacen mediciones de la calidad del agua del acuífero para comprobar que se encuentra en perfectas condiciones. En situaciones normales la cantidad de cloruros que tiene el agua se sitúa por debajo de los 40, según los últimos análisis realizados la cifra aumenta hasta los 140-150. "Los técnicos recomiendan que a partir de los 300 miligramos no se riegue porque es contraproducente, ya con 150 es recomendable no hacerlo, pero no queremos perder las plantaciones".

Por todo ello, piden que se realice en la mayor brevedad posible la recarga del acuífero para intentar revertir, en la medida de lo posible, la situación, y añaden la necesidad de que el Gobierno de España tramite de forma urgente el desglosado tres de las canalizaciones de Béznar-Rules.

En líneas generales, los agricultores se muestran cansados de ver como las distintas administraciones hacen "oídos sordos" con las demandas de toda una comarca y lamentan que se han tardado cerca de tres décadas en poder recuperar por completo las cerca de 2.500 hectáreas perdidas en la anterior gran sequía, por lo que "nosotros no estaremos aquí para vivir las consecuencias, pero los agricultores más jóvenes volverán a repetir la historia si no se ponen medidas de urgencia, la Costa y sobre todo río Verde están siendo castigados".