Los agricultores de la Costa se plantan: no pagarán el 10% del primer tramo de Rules mientras no haya acuerdo de toda la obra

El murmullo en la Costa era cada vez mayor, los agricultores y la sociedad en general, están cansados de esperar promesa tras promesa, la llegada de unas canalizaciones que se eternizan en el tiempo, pero no a cualquier precio. Los representantes de las 46 comunidades de regantes de la Costa Tropical, desde La Rábita hasta La Herradura, pasando por Albuñol, Los Guájares o Vélez de Benaudalla no están dispuesto a financiar una parte de las canalizaciones de Rules mientras no haya sobre la mesa un acuerdo real de financiación para todos los desglosados. Temen que todo sea una estrategia política de cara a las próximas elecciones y haya que esperar otros 20 años hasta que se vuelva a hablar de otro desglosado.

Señalan que no están dispuestos a ceder y reclaman a las administraciones que trabajen en la redacción de todos los desglosados, que "integre y no discrimine a ninguna de las comunidades que están incluidas en la Comunidad General, de manera que sea un proyecto capaz de generar riqueza y empleo en esta Costa de Granada". Y enfatizan que "los regantes están dispuestos a pagar, como siempre, pero un convenio total de los desglosados. Se habla de Rules desde hace 20 años pero Béznar lleva cuatro décadas y el agua tampoco llega a la Costa, hablamos que lleva casi tanto tiempo como la democracia en este país, prácticamente todos los colores políticos han estado en el Gobierno y nadie ha conseguido solucionar el problema. Que no se nos olvide que el 70% del regadío de la Costa viene de Béznar".

La decisión adoptada no es ninguna tontería. Todas las comunidades de regantes de la Costa se han puesto de acuerdo para ir todos a una. No se trata de una cuestión de dinero, ya que el coste al que se tendrían que enfrentar en esta primera financiación supone el 10% del total, algo más de 5 millones de euros y lo que está en juego en estos momentos es el sustentos de muchas familias de Almuñécar y La Herradura, pero creen que si ceden ahora, el resto de desglosados no serán una realidad.

La primera fase de las canalizaciones prioriza el riego desde Béznar a las Comunidades situadas en la margen derecha a cota 400, que actualmente riegan con agua subterránea. No se podría abarcar la totalidad de la MD400 en una única fase ya que la capacidad de la actual tubería gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y el Canal de Ízbor estaría limitada. También comprende las obras necesarias para concluir la obra de Interconexión de los Palmares, lo que permitirá transportar agua desde Rules, a cota 200, hasta la conducciones de la margen derecha 400. En total, esta primera fase contempla la ejecución de 9.277 metros de conducción principal más los ramales secundarios, es decir, se contemplan dos tuberías independientes, de riego y de abastecimiento. Si todo sigue los plazos marcados, las obras debería comenzar este mismo año y estarían listas para 2026.

Tiene un coste previsto de 61,8 millones de euros, financiados en un 80% con fondos Next Generation, y el 20% restante con aportación de la Mancomunidad de Municipios de la Costa (10%) y los propios regantes (10%). Dicho convenio de colaboración tiene que ser firmado en el primer trimestre del año.

"El verano pasado nos enseñaron lo que sería el proyecto del desglosado 9, un tramo común con agua para abastecimiento y un poquito para regadío, tan sólo 427 hectáreas. En la reunión se nos emplazó a que recibiríamos un convenio de financiación de la obra, pero se referían a solo un desglosado", y que "en un futuro si podrían ser utilizadas por más regantes, aunque nosotros no vemos nada en ese convenio sobre el futuro, solo vemos el desglosado 9", explica el presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, que engloba a 46 comunidades de la Costa, Fernando Moreno, quien resume que después de aquella primera reunión se han ido sucediendo otras, y se establece un plazo para la firma del convenio.

Al hilo, Moreno asegura que en alguna de esas reuniones les llegan a decir que si en algún momento se les pasa por la cabeza no firmar dicho convenio "se haría la zanja, se metería la tubería para abastecimiento y la de los regantes no se metería".

Y han decidido que con las condiciones actuales, no firman. "Queremos firmar un convenio de financiación de un conjunto total de la obra, en la que se asegure que todos los regantes tienen opción de que en un futuro sus tierras van a estar regadas. Una decisión que se ha decidido en asamblea por unanimidad, los regantes están dispuestos a pagar, como siempre han estado dispuestos, pero no de esta forma", señala Moreno, a la vez que recuerda que en 2021 el Secretario de Estado, Hugo Morán, se comprometió a que estarían todos los proyectos redactados en 2022, "estamos en 2023 y tan solo tenemos el 9 y se está redactando el 3".

Una decisión que cuenta con el apoyo de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa. El presidente de los empresarios, Javier Rubiño, explica que la decisión se ha fraguado durante meses, "desde el primer momento la Plataforma mostró a la Comunidad del Bajo Guadalfeo su unión unánime y sin ningún tipo de dudas. Esperamos que no se convierta en parte del juego político en las próximas elecciones, la política en los últimos 20 años ha sido lo que más daño ha hecho a los regantes y a los agricultores. Por contra, esperamos que los políticos a los que llegue este mensaje, tengan la misma proactividad que la Plataforma y que escuchen detenidamente los motivos que han llevado a adoptar esta decisión".

El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, incide en que están defendiendo los intereses de todos los regantes, "no entendemos de colores, somos caros y transparentes como el agua, y si se pone turbia y cambia de color es porque hay tormentas", y avisa que hasta el momento han sido y seguirán siendo educados, pero se sienten señalados desde algunos sitios. "Si esto no se hace, no es por los regantes, es por los políticos que desde hace 40 años están en las administraciones y no han hecho nada porque las conducciones de Béznar Rules no estén hechas. A partir de ahora, si nos señalan, diremos con nombres y apellidos quienes son los responsables de que esto no se haga. Iremos donde tengamos que ir, tanto en el tema de las conducciones, como en las distintas infraestructuras de la Costa. Estamos cansados de ver como por las buenas no hacen ni caso".

La sombra de un trasvase a otras provincias

Desde hace tiempo, los regantes están con la 'mosca detrás de la oreja' por un posible trasvase de agua de Béznar Rules a otras provincias limítrofes que han dejado clara su necesidad de una aportación de este bien líquido, sobre todo en época estival, por la sequía. Una teoría que toma cada vez más fuerza y que no están dispuestos a permitir. "Mientras haya posibilidad de crecer en la Costa, no vamos a permitir de ninguna manera que el agua se desvíe a otras provincias. Si aquí no se ponen las piedras para lo que hace falta, no vamos a consentir que se pongan piedras para que llegue el agua a ningún otro sitio", advierte el presidente de los regantes.

Por su parte, el presidente de Aecost, Javier Rubiño, lamenta el mapa que se está quedando de la Costa Tropical. "La Costa al Sur, por un lado Málaga, con sus grandes inversiones por parte de la Junta de Andalucía en temas de regadío aprovechando los terciarios de Rincón de la Victoria para llevárselo al Pantano de La Viñuela. Al otro lado, Adra, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, anuncia algo que no le corresponde a la administración andaluza y lo subvenciona: la famosa EDAR de Adra. Y ahora el Consejo de Gobierno de la Junta se reúne en Jaén y aprueba unos 146 millones de euros para el saneamiento y depuración del aguas, sin embargo en los presupuestos para la provincia de Granada vemos como todo se va para el cinturón metropolitano, y a la Costa solo llegan 6 millones, estamos aislados por completo".