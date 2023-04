El sector eólico marino defiende los beneficios de proyectos de energías renovables como el planteado en la Costa de Granada

Unas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase los primeros Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) de España que, entre otras cuestiones, delimitan las zonas en las que podrá desarrollarse la eólica marina, uno de ellos frente a la Costa de Granada, múltiples son las voces que se han pronunciado en contra de estos proyectos de energías renovables, y que es rebatido por el Foro Eólico Marino, una asociación que representa a más de 250 organizaciones del sector, al considerarlo como una oportunidad "única e irrepetible" que genera empleo y riqueza en las zonas costeras, así como el posicionamiento como país en industria e I+D+i.

En el caso del único proyecto planteado hasta el momento en la Costa de Granada, tal y como adelantó este periódico, impulsada por la empresa Capital Energy, 'Parque eólico marino Albaicín', ha pillado por sorpresa a las distintas administraciones de la provincia que, según aseguran, hasta la fecha no han recibido información alguna más allá de la publicada en los medios. Según fuentes consultadas de la Delegación de Medio Ambiente, desconocen el proyecto ya que no le han solicitado hasta la fecha ninguna información, el proceso se podría encontrar aún en una fase inicial y en estudio.

No obstante, la delimitación del espacio para la implantación de las renovables en el mar genera polémica entre distintos sectores que no terminan de comprender la elección de dicha ubicación. "Una parte de la barimetría cae en nuestro caladero y otra parte queda fuera, el arrastre en el Mediterráneo está delimitado entre los 50 y los 1.000 metros de profundidad, nos negamos rotundamente a este proyecto porque los pescadores, una vez más, somos perjudicados", lamenta el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, quien señala que no es el único motivo. "Cuando se recoge esa electricidad que se lleva a tierra, corta nuestros caladeros y perdemos nueve o diez kilómetros que no tenemos porque perder, hemos manifestado en numerosas ocasiones que tenemos un espacio de trabajo muy pequeño, que está dañado por el alga asiática en los fondos someros y de menos profundidad, por lo que no podemos seguir perdiendo espacio o nos tendremos que ir a otras provincias a faenar con todo lo que eso conlleva: desplazamientos más largos, menos horas de pesca y más consumo de gasoil para sacar menos rendimiento".

López reconoce que nadie se ha puesto en contacto con el sector para informarles del proyecto, "nos hemos enterado por los medios de comunicación", y añade que "el mar es lo suficientemente ancho como para poner lo que sea de los mil metros para fuera y no poner unos molinos en nuestros caladeros".

Por su parte, el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malía, lamenta que "es una falta de respeto que ni siquiera se consultó al sector pesquero, ni se ha tenido en cuenta al resto de administraciones" a la hora de decidir estas zonas para la eólica marina.

Y avanza que "el sector pesquero andaluz se opone a este tipo de decisiones" y desde el Gobierno andaluz, también se opondrán.

Por su parte, desde la asociación señalan que los POEM aprobados "reducen en más de un 38% las zonas compatibles con los parques eólicos marinos inicialmente identificadas en el Borrador sometido a consulta pública y no contemplan ninguna zona de uso prioritario para la eólica marina". Es decir, estos planes además de reducir la superficie de acción, han eliminado el carácter de exclusividad de uso, entre otros motivos para facilitar la coexistencia con las actividades pesqueras, dejando disponible una superficie "suficiente y razonable" para seguir adelante con la Hoja de Ruta de la eólica marina. Y señalan que los parques eólicos marinos previstos para 2030, entre ellos el ubicado frente al litoral granadino, van a ocupar un 0,09% de la superficie total de las aguas nacionales.

Por lo que no entienden que las reivindicaciones de los distintos sectores al considerar que "están anticipando hipotéticos perjuicios a la actividad pesquera", pese a que por el momento no se conocen los proyectos definitivos ni aspectos técnicos como su tamaño, longitud de máquinas, superficie reservada, o tecnología, entre otras cuestiones. Motivo por el que desde el Foro Eólico Marino piden mesura en las actuaciones, rigor en las declaraciones y visión de futuro responsable y constructiva, y aseguran que, por la experiencia en otros países que han llevado a cabo proyectos similares, es cuestión de tiempo que se desarrollen esquemas de coexistencia pesca-eólica positivos para ambas partes.

Las oportunidades de la eólica marina

Polémicas aparte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), empresas y organizaciones con actividad eólica en España consideran que el desarrollo de estos proyectos incrementan las opciones de futuro para los entornos locales, facilitando oportunidades socioeconómicas locales de generación de empleo cualificado, tecnológico, industrial y también de actividades en el mar; un fuente de oportunidades para el tejido industrial, fomentando la construcción de equipos y componentes, con la consiguiente repercusión positiva sobre el empleo y posicionamiento frente a competidores de otros países; facilita la oportunidad de la creación de reservas marinas que aumentan la diversidad y la densidad de especies; beneficia a la preservación del patrimonio natural de las aguas. Además de realizar estudios ambientales de detalle para llevar a cabo las tramitaciones ambientales de los proyectos, que hasta la fecha nunca se han hecho con el detalle necesario y que serán requeridos para la aprobación/denegación de los proyectos.

Según las estimaciones, a nivel nacional se calcula que la contribución sectorial de la energía eólica marina ascenderá a más de 49.000 millones de euros, de los que unos 40.000 millones serían impacto directo. Además, estiman que el número de empleos anuales que se podrían generar gracias a esta industria durante los próximos 25 años -a partir de 2025-, iría aumentando de forma paulatina hasta alcanzar los más de 17.000 puestos de trabajo.

De hecho, según confirmaron a este periódico fuentes de Capital Energy, el parque granadino podría suponer una importante creación de empleos, más de 1.500 puestos de trabajos directos en los periodos punta de las obras, así como la generación de energía limpia para abastecer a una importante zona de la comunidad autónoma, además de una inversión superior a los 2.000 millones de euros para llevarlo a efecto.

Por último, el Foro Eólico Marino resalta la importancia de trabajar de forma conjunta entre todos los actores implicados al suponer una "oportunidad única e irrepetible" para todos los sectores y actividades, que fomenta la creación de empleo y el desarrollo económico y social en las zonas costeras, y el posicionamiento como país en industria e I+D+i.