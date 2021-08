El camping, una opción turística que roza el "lleno" en Granada

El verano es la mejor época del año para hacer turismo, buscar el contacto con el aire libre, tener libertad de horarios, una buena gastronomía, o simplemente la tranquilidad que aseguran conseguir, son algunos de los motivos por los que cada vez más personas eligen los campings como alojamiento vacacional durante la época estival o lugar de acogimiento durante todo el año. Tiendas de campaña, bungalows o cabañas, caravanas, todas son buenas opciones para pasar unos días para estar solos o acompañados con un estilo de vida que muchos dicen que quien lo prueba repite y los datos avalan esta afirmación.

Durante el primer semestre del año, los campings fueron los emplazamientos vacacionales más demandados a nivel nacional con más de 8,5 millones de pernoctaciones, un 83,5% más que las registradas en el mismo periodo de 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y que reflejan una clara recuperación para este sector que ha pasado una mala temporada desde el inicio de la pandemia.

Unos buenos datos que se han visto reflejados durante este verano también en la Costa Tropical granadina con una mayor afluencia de turistas que han elegido este destino vacacional utilizando plazas hoteleras, apartamentos vacacionales, campings o simplemente usando su segunda residencia en la playa.

Según explicó la presidenta de la Asociación Provincial de Campings, Carmen López, la ocupación de bungalows se ha situado este mes en el 100% y el de las parcelas llega al 80% en la Costa, mientras que en el resto de la provincia uno o dos puntos menos. López recalcó que "en el conjunto provincial los datos de ocupación son bastante buenos", por lo que "tenemos que estar contentos con el verano que estamos teniendo".

López indicó que durante el mes pasado la ocupación rondó entre el 60 y el 70%, unas cifras que son "mejores que el año pasado", cuando se registraron entorno a un 50%.

De este modo dice que los niveles en los meses de julio y agosto marcados, por el turismo nacional, es de una "ocupación superior al año pasado", lo que evidencia la recuperación, aunque lenta, que está teniendo el sector, pero no se llega a los datos de otros años, "tal vez por que aún falta que se incorporen los visitantes extranjeros".

El viajero de fuera de España es el que más se resiente por el momento en el turismo de campings. Por ello, esa imagen de ciudadanos ingleses, franceses o alemanes que llegaban hasta los distintos campings del litoral granadino tendrá que esperar por el momento. "Ahora mismo lo que hay es turista nacional, los extranjeros son los menos comunes de ver de momento”, explicó López.

Si bien, según la presidenta de la Asociación provincial de Campings, se tiene esperanza en el turismo de otoño. Por lo pronto, en la primera quincena de septiembre el número de reservas es muy elevado pero "seguimos pendientes de las recomendaciones y restricciones que se van dando sobre la situación del Covid-19", que será la que marque, en cierta medida, el aumento o disminución de los usuarios.

En términos generales, esta segunda quincena de agosto llega cargada de nuevos turistas dispuestos a disfrutar y relajarse en los distintos puntos del litoral granadino con "los bungalows prácticamente llenos hasta finales de mes", añadió la presidenta de la asociación.

Miriam, Manuel y Mario son una familia "de campista" de Algeciras que se encuentra estos días en el Camping Playa de Poniente de Motril disfrutando de la tranquilidad del viaje. Ambos señalaron a Granada Hoy que se quedaran aquí un par de días antes de retomar la vuelta a casa, después de un viaje en caravana durante algo más de dos semanas, que les ha llevado por Bolonia, Vélez, Torrox y Motril, entre otros sitios.

"En un hotel estás más restringido, además esto es más barato y lo que te vas ahorrando luego lo puedes gastar comiendo en algún restaurante del lugar en el que te quedas y no en un bufé de hotel”, explicó Manuel.

A todo ello se suma además que los campings no solo son una opción muy demandada por los usuarios a la hora de planear sus vacaciones, hay quien elige este estilo de vida para pasar largas temporadas.

Lierni y Jairo son una pareja del País Vasco que lleva dos meses en el camping por motivos de trabajo con su remolque y que han aprovechado su estancia para que sus hijos jueguen y puedan disfrutar de la playa, que está a escasos metros del enclave vacacional.

Ellos mismos se definen como "campistas" ya que, por su estilo de vida, no se imaginan de otra manera. Además, destacan "las ventajas que ofrece un camping, como estar en contacto con la naturaleza y el disfrutar a nuestro ritmo con los niños y los perros, no nos lo ofrece ninguna otra cosa".

Ser campista es sinónimo de "aprovechar las infinitas posibilidades que ofrece la naturaleza y tenerla a nuestro alcance, sin necesidad de tener que salir fuera". Es una "sensación de libertad sin ataduras y con la gratitud de tener un contacto más directo con las personas cercanas. Disfrutas mucho más de tus hijos y de la familia, ya que buscas siempre cosas comunes de entretenimiento".

En este sentido, Lierni apuntó que ya llevan tres años eligiendo la Costa de Granada para pasar largas temporadas, aunque su época favorita para venir es invierno por la diferencia de temperatura y evitar convivir con unos vecinos un tanto molestos: "¡Los mosquitos me tienen frita!", añadió entre risas.

En otro punto del camping dos chicos de Barcelona también disfrutas de unos días en el litoral granadino. Según indicaron, han venido buscando una esencia "más natural con la paz y la armonía que ofrece el entorno. Además la playa está muy cerca con lo que volveremos morenos y algunos nos preguntarán si hemos estado de vacaciones en la Costa del Sol", dijo uno de ellos entre risas.

"Llevamos nuestras bicicletas y aprovechamos para hacer diferentes senderos por la Costa y que se encuentran muy cerca de lugares de interés de la zona que nos muestran caminos para no olvidar", añadieron.

Por el paseo central del camping varios niños pasean con sus bicis mientras dos mujeres regresan cargadas con sus bártulos de la playa. Se acerca la hora de comer y los distintos bungalows y caravanas empiezan a llenarse de usuarios preparados para el almuerzo o descansar para seguir disfrutando, sin tiempos ni prisas, de las vacaciones de verano.