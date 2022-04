Más de medio centenar de perros buscan una segunda oportunidad en la Costa de Granada

Tyson, India, Romeo o Cate son solo algunos de los algo más de medio centenar de perros que aguardan pacientes a que alguna persona llegue al Albergue Municipal de Animales de Motril y se los lleve a su casa como uno más de la familia. Algunos de ellos no lo han pasado nada bien: abandonados en la calle a su suerte, tirados en medio de una acequia o en alguna casa donde no se les valoraba y de donde fueron rescatados casi en los huesos.

"Ahora mismo estamos desbordados, necesitamos que la gente adopte a alguno, hay más de medio centenar de perros cuando tenemos espacio para unos 30 y el problema es que cada día recibimos llamadas para ir a recoger a alguno a la calle, es un no parar, no había visto tantos perros abandonados", explica a Granada Hoy el encargado del centro, David Palacios, quien señala varias casetas que él mismo ha ido fabricando con palés de madera para intentar que todos tengan un refugio.

Situación que ha denunciado en más de una ocasión por redes sociales ante la impotencia de ver como muchos de los perros que recogen tienen collar, pero no chip para buscar a sus familias. "Hemos llegado a un punto en el que no hay sitio para atender a más perros, tenemos incluso dentro del baño y del almacén. Pero, ¿si llaman para decir que hay un perro abandonado qué hacemos?, ¿no vamos?". Palacios sabe que esa no es una opción, ama a los animales hasta el punto de que ya cuenta en su casa con 14 perros, la mayoría de ellos adoptados del propio albergue. "Desde que entré a trabajar, aquí no se ha sacrificado ni un solo animal, antes prefiero adoptarlos yo, pero no me los puedo llevar a todos a casa, por eso nos gustaría hacer un llamamiento para que la gente no compre, que adopte. Aquí hay perros muy buenos que solo quieren un poco de cariño y familias que se lo lleven a sus casas".

Pero no todos han sido recogidos de la calle, mientras Palacios explica la situación actual del albergue de animales, un pastor alemán delgaducho se acerca cabizbajo y con paso tímido a la espera de recibir algo de cariño. "Es una pena, es muy tímido, es la segunda vez que está aquí. Hace un tiempo le encontramos una familia que se lo llevaron gordito y con muchas ganas de jugar, pero al tiempo lo volvimos a traer porque nos lo encontramos que lo tenían casi abandonado en un campo, delgadito y apagado. No todo el mundo está preparado para tener animales y hay situaciones que no podemos permitir".

Durante el 2021 entraron más de 410 perros en las instalaciones y se dieron en adopción o fueron acogidos por distintas asociaciones de la provincia a 350. En los cuatro primeros meses del 2022 han ingresado más de 120 y en la actualidad más o menos la mitad continúa esperando una segunda oportunidad que, en algunos casos como los de Blaky, Chico, Rayo o Rex se lleva alargando desde 2019.