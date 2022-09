Un centro comercial ampliará parte de los servicios de Playa Granada

Motril continúa trabajando para dotar de servicios a una de las joyas de la corona. La zona residencial de Playa Granada crece a pasos agigantados año tras año, es uno de los destinos vacacionales predilectos de la zona y cada vez más, el lugar de cientos de personas que han trasladado sus primeras residencias hasta el entorno. Las promotoras trabajan para ofrecer las pocas viviendas que quedan disponibles en las distintas promociones y el Ayuntamiento busca la forma de solucionar su gran hándicap: la falta de servicios.

Algo que podría estar muy pronto solucionado gracias al inicio de las obras donde irá situado un centro comercial con 1500 metros cuadrados donde poder instalar comercios de restauración, tiendas, supermercados o lugares de ocio.

"En muchas ocasiones nos habíamos quejado de que el desarrollo turístico que habían vivido otras provincias cercanas en los años 70 y 80, había pasado de largo de Motril y hoy tenemos que ver la suerte que hemos tenido de no sufrir ese desarrollo urbanístico y turístico que al final ha masificado ciertas zonas, y en cambio ahora tenemos la posibilidad de elegir el desarrollo turístico que queremos para nuestra joya de la corona que es Playa Granada", explica la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.

En este sentido, reseña que están en la búsqueda de un nuevo desarrollo urbanístico que sea "respetuoso con el medio ambiente", es decir, "una zona residencial con una densidad más bajas de la que podría tener, con amplias zonas verdes que van junto cada urbanización de las parcelas, y además tenemos la inmensa suerte de que inmobiliarias y promotoras, como la de Molina Olea –encargada de realizar esta nueva zona de oportunidad- hayan puesto el ojo en Motril para invertir en esta zona".

García Chamorro incide en que son muy pocos los casos de empresas del sector que ceden parte de sus terrenos para dotar de servicios una zona. "Lo más fácil hubiera sido construir otro bloque de 70 u 80 viviendas, y en su lugar han preferido dotar a esta zona de servicios".

Por su parte, la gerente del grupo de empresas Molina Olea, Isabel Molina Olea, señala que a finales de septiembre entregan la segunda fase de la promoción de Mar de Astrid y para final de año tienen previsto comenzar la de Mar de Fabiola, además de viviendas, en esta promoción va incorporado un centro comercial, cuyas obras se empezaron hace una semana. "Pensamos que Playa Granada necesita servicios, los propios clientes nos dicen que en la zona no hay ninguna tienda ni supermercado. Vimos esa necesidad, una demanda que puede ser crucial para que más gente se quede a vivir todo el año en la zona. Era la pescadilla que se muerde la cola, no compro en Playa Granada porque no hay servicios y no hay servicios porque no hay gente, y ya hay mucha gente interesada en adquirir estos locales".

"En cuanto a fechas, la intención y lo que ha firmado con la empresa constructora es que esté para semana santa, y que para el próximo verano esté ya a pleno funcionamiento”, asegura Molina Olea, que avanza que están en conversaciones "con cadenas importantes de supermercados y establecimientos de todo tipo a nivel nacional".

La parcela donde se implanta este centro comercial – unos 1500 metros cuadrados de obra- tiene una superficie de 23000 metros cuadrados de uso residencial para hacer 367 viviendas. De aquí surgió la iniciativa de la propia empresa de dedicar el espacio para uso comercial y tras los permitentes estudios de detalle y aprobaciones, resultó un complejo inmobiliario compuesto por tres edificios, dos destinados íntegramente a vivienda (y sótano de aparcamientos), compuestos a su vez por varios portales y un edificio de locales comerciales. Los dos edificios de vivienda se desarrollan en cinco plantas (B+4) están dedicados íntegramente a viviendas y existen usos complementarios a las mismas (terrazas, aparcamientos, zonas de jardines, de juegos, deportivas, de piscina, vestuario y usos de instalaciones).

Al hilo, el concejal de Desarrollo Urbanístico del Litoral, José Lemos, reseña que continúan en la línea de trabajo de los últimos años, "apostando por ese desarrollo sostenible de lo que queremos en nuestra ciudad y convirtiendo Playa Granada en esa ciudad que queremos también, haciendo que sea ese destino turístico peculiar en Andalucía, y también a nivel nacional. Estamos ante una oportunidad única, enfocado a un público con un alto poder adquisitivo que puede aportar también riqueza a la zona".

"Estamos trabajando para que Playa Granada sea un destino turístico peculiar en Andalucía y atractivo en toda España que creo que estamos consiguiendo atrayendo a empresas como Molina Olea. Además, apostando también por el suelo comercial, lo que indica que en un futuro próximo la zona se convertirá en una ciudad deportiva, de ocio, de pasear y vivir y no una zona a la que acude la gente solo en agosto", añade Lemos.