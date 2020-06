El deseo de recuperar la noche de San Juan en Granada

Son las ocho de la tarde y es 23 de junio. En otras circunstancias, casi todos estaríamos ya en la playa, cogiendo sitio o llegando en coche hacia alguna de las localidades de la Costa de Granada que acondicionan sus playas para disfrutar de la noche en la que la magia se funde con el fuego. Sin embargo, este año no hay atascos, ni problemas para aparcar, ni siquiera hay gente en las playas. Hace una hora, Motril, Torrenueva y Almuñécar cerraron sus playas. Ahora, acaba de hacerlo también Salobreña. No hay palés amontonados en una zona acordonada para que, nada más dar las 00:00 horas comiencen a arder miles de deseos ante los ojos de aquellos que confían en que se cumplan.

"¿Qué sentido tiene el verano si no empieza con San Juan?", se preguntaba más de una tuitera, unas horas antes de citarse con sus amigos para celebrar una noche de San Juan muy distinta a la que hasta ahora se conocía. Eso sí, la tradición es la tradición, sobre todo en localidades como Salobreña, que estos días tenía que estar celebrando sus fiestas patronales, y que este 23 de junio veía cómo sus vecinos en vez de bajarse a la playa al caer la tarde, se iban de ella para cumplir con la orden municipal que se repetía en todo el litoral granadino. El coronavirus, de nuevo, nos sigue arrebatando muchas cosas, pero al menos no el ingenio para buscar alternativas.

Así lo hicieron un grupo de amigos que este 23 de junio quedaron para cenar en uno de los restaurantes de la playa de Salobreña, en la cual se reencontraban cada año con motivo de San Juan, y a la que en esta ocasión acudieron de nuevo, aunque sea de forma distinta, para mantener vivo ese reencuentro. "Habrá que mantener la tradición", decía uno de ellos, mientras veía en Instagram cómo otros conocidos también disfrutaban de su particular San Juan 2020.

Las barbacoas en cortijos e incluso las casas rurales fueron la apuesta estrella de quienes quisieron celebrar el inicio del verano, como fue el caso de Nuria, Gabi, María, Alana, Carlos, Dámaso y más amigos que se juntaron en un cortijo con vistas al mar, en el que disfrutaron de su particular San Juan. Porque al final, aunque no hubiera baño en el mar al cumplirse la medianoche, lo mejor de la celebración era precisamente la compañía.

Y, cómo no, no faltaron las hogueras aunque fuesen mini y en un cenicero, pero a las 00:00 horas, los deseos ardieron con la esperanza de que la nueva normalidad, al menos, cumpla aquello que se anhelaba. Habrá que esperar hasta el año que viene para volver a celebrar, si todo va bien, el San Juan que todos conocíamos, aquel que, como diría Vetusta Morla, no nos queme en su hoguera/cuando descubra quien la saltó. Ahora, habrá que dejar el equipaje en la ribera y hacer que este baile que nos presenta la nueva normalidad merezca la pena. Al menos, así lo merecerá después de todo lo que hemos pasado.