Más de doscientos efectivos trabajan "sin descanso" en el incendio de Los Guájares

Sobre las dos y media de la tarde saltaron todas las alarmas. Un incendio forestal declarado en el término municipal de Los Guájares, en la Costa de Granada, hizo temer lo peor por lo complicado de su orografía y la gran extensión de monte con bosque, multitud de hectáreas de fincas y la cercanía de las llamas con Guájar-Faragüit y Guájar Alto. La Guardia Civil aseguró la zona para que ningún vecino se acercase a las fincas. El fuego iba cada vez a más, y un viento que propagaba por ejes de cresta y laderas orientadas hacia el sureste, de entre 10 y 15 kilómetros por hora, con rachas de entre 20 y 25 kilómetros, hacía temer que uno de los focos principales saltase la carretera hacia el río y que este actuase como un gran cañón para el fuego.

De hecho, durante varias horas la carretera que une Guájar-Faragüit con Guájar-Alto, la GR-4300 ha estado cortada por la proximidad de las llamas y por el miedo a un desprendimiento de rocas.

Algo más de dos centenares de personas, entre efectivos del Infoca, Bomberos de Motril, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), trabajaron intensamente desde la dos y media de la tarde del jueves, para controlar un incendio forestal que se produjo en Los Guájares.

El fuego, que se detectó sobre las 13:55 horas, se propagó debido al viento en distintas direcciones, llegando a tener multitud de focos distintos activos –en el paraje conocido como Guájar Alto, entre los dos núcleos de población de la zona, y por momentos intentando controlar las llamas por su proximidad a Albuñuelas. Además, la gran columna de humo ha sido visible durante toda la tarde en prácticamente toda la provincia.

El delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, explicaba que, al cierre de esta edición, el incendió había afectado sólo al término municipal de Los Guájares. "Actualmente no hay riesgo para los vecinos de la zona, se puede ver que es un incendio importante en el que están participando un número importante de efectivos para intentar acabar con él lo antes posible".

Granados aseguraba que "las causas del incendio por el momento se desconocen, ahora mismo los efectivos están centrados en la extinción del propio fuego y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales han iniciado las investigaciones, aunque aún es pronto para avanzar nada".

"La evolución de este incendio irá marcado un poco por el propio viento y por la situación orográfica, hay algunas zonas en las que ya desaparece la masa forestal y habrá una actuación muy quebrada. Todo apunta a que el incendio se ha iniciado en la zona alta y ha ido bajando, hay que dejar a los profesionales trabajar, a los 22 medios aéreos y más de 200 personas que llevan horas trabajando", indicaba.

Por su parte, el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, relataba que "sobre las dos de la tarde tenemos una llamada del 112 al Ayuntamiento para informarnos de este fuego, y lo cierto es que ha sido tremendo ver como el fuego ha ido aumentando exponencialmente y arrasando gran parte de nuestro monte".

Mancilla añadía que "gracias a la rápida intervención de los miembros del Infoca, que a la hora ya había sobre el terreno 12 medios aéreos actuando y la cantidad de personas que están trabajando sin descanso para intentar controlarlo y que no siga extendiéndose. En un principio hemos tenido un poco más de preocupación por los vecinos de Guájar Alto por el nivel de afección, pero finalmente no hemos tenido que desalojar".

Precisamente en Guájar Alto eran muchos los vecinos que no podían evitar mirar al cielo y ver los trabajos que los medios aéreos hacían sobre la zona. "Se están quemando muchas fincas de aguacate, es un desastre, pero lo importante es que las llamas no pasen a la rambla porque si no salimos todos ardiendo", lamentaba una vecina que no dejaba de ver vídeos que otros vecinos del municipio mandaban desde las fincas más altas.

"Están cogiendo el agua de un pozo que tienen los regantes en lo alto del monte, no se puede perder ni un minuto, si van a Rules o a la playa a por agua puede suponer que se extienda más", contaba otro vecino mientras indicaba que les había dicho a varios coches del Infoca que podía coger el agua de su piscina también.