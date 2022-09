Los empresarios de la Costa se trasladan al Congreso de los Diputados para reivindicar las infraestructuras

Una representación de las principales asociaciones y empresas de la Costa de Granada se reunirán este miércoles en el Congreso de los Diputados con distintos miembros de los partidos con representación por la provincia, para seguir luchando y reivindicando la necesidad de construir una serie de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la comarca.

Además, tienen prevista una concentración simbólica, también con el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de Cepyme, Gerardo Cuerva, a las puertas del edificio de la Carrera de San Jerónimo, y posteriormente entregar un escrito ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost), Javier Rubiño, explica a Granada Hoy que están cansados de "las faltas, mentiras e incumplimientos por parte de las distintas administraciones que no adoptan un compromiso real y firme". Pese a ello, señala que no van a dejar de reivindicar lo que es justo para toda una provincia, por lo que anuncian una nueva manifestación que tendrá lugar a finales de octubre en la Costa Tropical. "Ahora tenemos que coger más fuerza que nunca porque se cumple la fecha para que el Ministerio de Fomento presente a la Unión Europea la inclusión del trazado como un ramal del Corredor del Mediterráneo, para que se pueda seguir avanzando con la infraestructura del tren; los espigones, una de las infraestructuras más fáciles para llevarlas a cabo a las que se comprometieron y faltaron".

En este sentido, Rubiño incide en que la administración se comprometió a llevarlas a cabo durante el presente año y por el momento, "ni están, ni se le esperan".

Por otro lado, tacha de vergonzosa la situación que se está dando con las canalizaciones de Rules. "Ya son 18 años desde que se terminó la presa y a día de hoy solo está sobre la mesa el desglosado 9, y aún está por negociar la financiación. Aún quedan desglosados por delante, y precisamente por eso volvemos a Madrid un año después, para reivindicar el nulo avance que hay en estas infraestructuras".

"La provincia de Granada, a la cola de todo"

Una de las sensaciones que recorre el cuerpo de los que reivindican esta serie de infraestructuras es que la provincia de Granada, siempre se encuentra a la cola de todo. "Es algo que siempre nos preguntamos, Granada es la provincia andaluza con menos inversión pública y muchas veces es por falta de fuerza política. Creo que es un fracaso político de los dos partidos con mayor representación (PP y PSOE), al final cada uno tiene que luchar por su territorio y dejar a un lado esa industria política que en muchas ocasiones les obliga a mirar a otro lado. Hay una cosa clara, hay provincia de primera y de segunda, y nosotros en la Costa somos de tercera". Y añade que "no nos hacen ni caso porque, políticamente no tenemos la fuerza necesaria o no sabemos vender nuestras necesidades más urgentes".

"Lo cierto es que al final, tanto PP como PSOE han pasado por los diferentes gobiernos de la Junta de Andalucía y del Estado y seguimos sin infraestructuras años y años después", lamenta Rubiño.

Motivo por el que mañana volverán a dejar constancia de sus reivindicaciones en Madrid y anuncian que no piensan parar hasta conseguir lo que es justo para el desarrollo de toda una provincia.