Los empresarios de las playas de la Costa piden al Gobierno de España la construcción de los espigones

Las playas del litoral granadino empiezan a recibir a sus primeros visitantes que, ante el aumento de temperaturas experimentados en los últimos días, no dudan en adelantar la temporada de sol y playa. Todo ello bajo la atenta mirada de los empresarios de playas que ven como, una temporada más, los ansiados espigones siguen sin hacer acto de presencia pese a que, temporal tras temporal, se hacen más necesarios. En la Costa llevan demasiado tiempo esperándolos, y pese a que son muchas las promesas que han ido llegando sobre su pronta realización, lo cierto es que siguen casi como al principio.

El presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, un dossier con una petición firmada y avalada por todos los alcaldes y alcaldesas del litoral granadino y la presidente de la Mancomunidad, para instar al ejecutivo a que acelere los plazos y ejecute el Plan de Protección del Litoral aprobado en 2017.

Trujillo explica que en el dossier se exponen las demandas más urgentes de la costa que "han sido refrendadas y respaldadas por todos los alcaldes de los ayuntamientos de la franja litoral de la provincia de Granada y por el Gobierno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, tras aprobarse en algunos de sus Plenos por mayoría y/o unanimidad".

En el escrito presentado se preguntan como es posible que teniendo un plan aprobado desde 2017 y sabiendo que el Estado cuenta con dinero de los fondos europeos, no se haya conseguido empezar con ninguno de los espigones del litoral, y lamentan que la demora puede deberse a una excusa para no realizar ninguno de los proyectos, "los dirigentes políticos de este país prefieren mirar para otro lado e ignorar a la Costa Tropical porque para ellos debemos ser ciudadanos de segunda, o porque, probablemente, prefieran apoyar e invertir el dinero de los Next Generation en otro lugar más interesante o con más rédito político".

Motivo por el que aseguran haber perdido la confianza y paciencia al ver como en innumerables ocasiones se les ha prometido una serie de soluciones que se han quedado en el olvido.

"Lamentablemente, para los gobernantes de este país las playas parecen no ser lo importantes que son para el sector turístico, al menos las de Granada, que una y otra vez quedan destrozadas por los temporales, la arena desaparece, se destruyen las pasarelas, accesos, mobiliario, señalización y hay que volver a empezar una y otra vez. Estamos cansados y muy decepcionados", continúa el escrito.

Además, recuerdan que ya van más de tres décadas reclamando los espigones de la Costa. "En noviembre de 2021 el Secretario de Estado, Hugo Morán, se reunía con los empresarios de nuestras playas para anunciarnos que algunos de los proyectos de los espigones estarían aprobados en 2022 y se ejecutarían a lo largo de 2023 con cargo a los fondos Next Generation. A fecha de hoy, ni hay proyectos, ni hay respuestas, sólo hay excusas que nos decepcionan, mientras que el compromiso adquirido con la Costa Tropical y con nuestros empresarios ha sido olvidado por completo para el Gobierno de España".

A principios de semana, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, acompañado por representantes de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa, entre ellos la Asociación de Chiringuitos, en Madrid, explicó que el Gobierno había dado explicaciones de los "retrasos en las tramitaciones ambientales" de los proyectos de los espigones por "indicaciones" de la Unión Europea para priorizar iniciativas relacionadas con la implantación de energías renovables, si bien el Ejecutivo central entra en un periodo en que estará "muy centrado" en el plan de protección de litoral, que podría tener novedades para Granada en un "corto espacio de tiempo". Por ejemplo, el proyecto de espigón de Playa Granada, en Motril, estaría cerca de "publicarse".

Entrena aseguraba que recibirían fondos con cargo a Next Generation, que tienen "un plazo muy constreñido" para su ejecución, lo que iría a favor de que se acorten los tiempos.