Encuentran un cuerpo sin vida flotando frente a Almuñécar

El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en el mar frente a Almuñécar, en la costa granadina, según ha informado el servicio de emergencias 112 en una nota de prensa.

A las 19:30 horas del domingo, un pescador llamó al 112 alertando de la presencia de un cuerpo flotando en el mar a unos 500 metros de la orilla, en frente del Cerro Gordo, una zona limítrofe entre las provincias de Granada y Málaga. Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a Salvamento Marítimo. Estos últimos rescataron el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, con la embarcación Salvamar Hamal y los trasladaron hasta el puerto de Caleta de Vélez, llevándolo posteriormente al Instituto Anatómico Forense de Málaga.

Según apuntan varios vecinos del Puerto de Caleta de Vélez a este periódico, pasadas las 20:30 horas hubo mucho movimiento de la Guardia Civil en las inmediaciones de la zona pesquera

No han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso ni sobre la persona fallecida y la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.