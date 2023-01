La fábrica motrileña de Torraspapel inicia el primero de los ERTE del año

Seis de la mañana. Los trabajadores del turno de noche de la planta motrileña de Torraspapel salen de la fábrica con el sonido de las máquinas, por primera vez en mucho tiempo, apagadas. La empresa comienza el expediente de suspensión de contratos de trabajo, motivado por temas de carácter productivo y organizativo ya que la situación que atraviesa la empresa a nivel nacional es difícil por los altos costes energéticos a los que hacen frente desde hace varios meses, la subida de los materiales y la merma en la demanda.

De esta forma, cerca de 300 personas estarán sin trabajar hasta el próximo 25 de enero, dentro de un calendario de paros de 150 días programados a lo largo del año. Una situación que mantiene en suspense a multitud de personas que no saben o tienen dudas sobre como terminará todo.

"Una de las cosas que hemos pedido en las negociaciones a la dirección es un calendario de aplicación de los días de paro, sobre todo porque los trabajadores tienen que solicitar el paro y realizar unos trámites que, en muchos de los casos, llevaban más de 30 años sin hacer. Es una situación que no nos esperábamos, por lo que estamos intentando ayudar a todo el mundo para agilizar los trámites", explica a Granada Hoy José Antonio Alonso, el secretario del Comité de Empresa de Torraspapel.

Alonso es uno de los trabajadores que ha realizado el último turno antes de la parada de las máquinas. "El proceso es progresivo, no terminas tu turno, le das a un botón y hasta dentro de una semana. Necesita su tiempo, son máquinas que normalmente están las 24 horas del día funcionando y no puedes pararlas de golpe. Y cuando se pongan en funcionamiento será igual, necesitan un periodo de adaptación. El relevo nos lo ha dado esta mañana un compañero mecánico y otro electricista que son los que velarán porque las instalaciones estén correctamente y no pase nada para cuando volvamos a poner el motor en marcha", añade Alonso.

"Ahora mismo estamos muy atentos a todo e informando a los compañeros de todos los trámites que tienen que hacer para empezar a cobrar el desempleo, y hemos informado, por ejemplo, que durante este año está prohibido echar horas extras, estaremos atentos a las formaciones, la seguridad, y a que esta implantación de ERTE se ajuste a Ley", cuenta.

Una preocupación que no solo preocupa a los trabajadores, ya que hay multitud de empresas que trabajan con la fábrica y que durante los días de paro tampoco podrán realizar su jornada conjunta.

La situación que atraviesa la empresa preocupa a la ciudadanía, ya que se trata de uno de los principales productores y distribuidores de papeles especiales para etiquetas y embalajes, o impresión digital, entre otros productos, siendo uno de los principales distribuidores en el sur de Europa.