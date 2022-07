La falta de agentes de Policía Local en Motril pone en jaque el servicio este verano

El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLG) de Motril advierte de que la falta de efectivos se puede notar durante este verano, incluso llegando a existir días o noches que no haya efectivos para cubrir los servicios, debido entre otros motivos, a que no podrán utilizarse los policías de práctica que en la actualidad están prestando servicio en Motril e iniciarse el turno de vacaciones.

La falta de efectivos es un problema que la propia Policía Local de Motril viene denunciando desde hace tiempo. Algunos agentes se han jubilado, otros han pedido cambio de destino, el área a cubrir es extensa, durante el verano la población flotante aumenta, y crece el número de eventos que se realizan, por lo que advierten que no pueden llegar a todos lados ni ofrecer el servicio que el municipio se merece.

El representante del SIPLG, Daniel Ortega, explica a Granada Hoy que el pasado verano contaban con el turno ordinario más un refuerzo para cubrir la seguridad en playas más un refuerzo para los anejos. Con la celebración de eventos o de la feria "se reforzaba el servicio con no menos de seis agentes, a veces se han llegado a requerir hasta 16 agentes para cubrir una celebración. El verano pasado no hubo trabajando menos 16 agentes, y lo normal era llegar a la treintena, se paliaba el no llegar a la ratio con horas extra, algunos agentes incluso no llegaron a tener más de tres días libres en todo el verano y renunciaron a sus vacaciones. Este verano la cosa es diferente, nos sentimos engañados, no cumplen sus acuerdos ni sus promesas y estamos 500 euros por debajo de lo que cobra un policía en otro municipio, hemos decidido que no vamos a echar ningún servicio extraordinario".

"Si antes en una noche de San Juan trabajaban 24 agentes, este año han estado tres, más tres agentes en prácticas a los cuales les cambian los turnos, los ponen en solitario y sin tener ni siquiera arma", denuncian desde el sindicato para dejar constancia de la drástica merma que ha sufrido el cuerpo policial de un año a otro.

Y ponen de manifiesto que es "más que posible" que algún día no se puedan cubrir servicios por la falta de agentes. "Ahora los compañeros que están de prácticas, y de los que se están aprovechando, tienen que cumplir vacaciones, por lo que no podrán utilizarlos". En este sentido, Ortega evidencia que, si en un turno ordinario hay seis o siete agentes trabajando, y se van dos de vacaciones por turno, se suman los permisos y se puede dar alguna situación de baja por enfermedad, por lo que "es muy posible que más pronto que tarde se dé la circunstancia de que haya un turno sin agentes para cubrirlo".

Por otra parte, tras las declaraciones en las últimas fechas de la responsable de Seguridad Ciudadana con respecto al número de agentes recomendados para el número de población, que se situaría en unos 90 agentes, señalan que "la ratio mínima tiene que ser de 1,8 policías por cada 1.000 habitantes en el caso de localidades no costeras. Si Motril tiene unos 60.000 habitantes salen entre 108-110 policías, además la Ley Reguladora del Régimen Local indica que aquellos municipios que tengan entidades locales cercanas dependientes de ellos, como en nuestro caso con Carchuna, Calahonda, Puntalón, La Garnatilla, tienen que tener un 10% más, por lo que ya hablamos de 121 agentes. Pero es que, si nos encontramos en época estival y el municipio tiene playa, tiene que tener un 5% más, por lo que hablamos de que Motril en verano debería tener 130 policias y ahora mismo somos 87 y cuatro agentes en prácticas que no pueden detener, no tienen arma ni pueden estar solos. La edad media de la plantilla se ha elevado a los 50 años, y cuando cumples 55 pasas a segunda actividad, hay 15 compañeros que están en segunda actividad, por lo que no pueden realizar funciones en la calle, hay además 4 mandos –un inspector y tres subinspectores- que tampoco están en la calle, 6 están en oficina. Si sumas ocho turnos con uno o dos agentes de sala, nos encontramos con 50 agentes en la calle y ahora encima son las vacaciones, por lo que ahora mismo se está cubriendo todo con menos de 40 policías divididos en turnos, esto no es algo que suceda solo aquí, pero normalmente se suple echando horas extras, algo a lo que no estamos dispuestos y estamos renunciando a casi 400 euros de horas extras, pero la otra opción que teníamos era salir a la calle y poner multas y que la gente se cabree, pero creemos que no es justo que lo pague el ciudadano".

Más Policías en Torrenueva que en Motril

Tras hacerse público el problema que tenía la Policía Local con un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Motril y Torrenueva Costa, el alcalde torreño, Plácido Lara, se reunió con los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo. "Tuvieron voluntad de arreglar las cosas y así se hicieron. Aprobaron lo que les pedimos, ha entrado en vigor y ya no tenemos ningún problema con ellos", explica el representante del SIPLG.

"Hemos llegado a un punto que Torrenueva Costa tienen a veces hasta más policías que Motril, sin ir más lejos en la noche de San Juan estuvieron dos coches de policía con cuatro compañeros prestando servicio, mientras en Motril hubo tres", señalan.

Y dicen no entender la petición de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, a la subdelegación del Gobierno de reforzar la plantilla de la Policía Nacional tras los últimos incidentes registrados en el municipio por sentir falta de seguridad cuando "ella misma no lo hace con su plantilla de la Policía Local, nosotros también podemos realizar un refuerzo y trabajamos para dar cobertura en estos casos".