La familia de Gaby, el hombre asesinado en Almuñécar, pedirá la prisión permanente revisable

La familia de Gabriel Qohelet, Gaby para los amigos, asesinado tras una pelea este pasado viernes en Almuñécar, ha iniciado una campaña para pedir la máxima condena: prisión permanente revisable. Su madre, Leny de Jesús, ha iniciado una recogida de firmas a través de una conocida plataforma para hacer "un llamado a la sensibilidad y justicia del juez" que lleva el caso de su hijo y que tenga en cuenta la "prisión permanente revisable para su asesino" para conseguir "justicia para Gabriel".

En la petición, que rápidamente ha empezado a moverse por la redes, De Jesús incide que están destrozados por los hechos sucedidos el pasado fin de semana en el municipio. "Nuestro amado hijo fue arrebatado de nosotros de manera brutal y queremos justicia. Gabriel fue una luz brillante en nuestras vidas, y su muerte inesperada ha dejado un vacío irremplazable".

Además, señalan que "bajo el código penal español, el asesinato intencionado que resulta en la muerte califica para la pena máxima de prisión permanente revisable. Nuestro objetivo es que este castigo se aplique al culpable del asesinato de Gabriel. Queremos que este caso sea un ejemplo para que nadie se atreva a cometer un acto tan detestable alguna vez más".

Los hechos sucedieron sobre las 16 horas del pasado viernes cuando Gaby, un vecino muy conocido del municipio de 33 años, murió tras recibir 14 puñaladas con una navaja de 24 centímetros, en distintas partes del cuerpo, rajándole una de ellas la zona abdominal, tras una pelea en una calle céntrica. La tremenda pelea quedó registrada por las cámaras de seguridad de los distintos comercios de la zona, así como por los muchos vecinos que veían atónitos lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Por mucho que intentaron avisar a las fuerzas de Seguridad, nada pudieron hacer por la vida de este vecino que, de rodillas frente a su agresor, daba sus últimos suspiros.

El agresor, Fernando 'El Vapor' también vecino del pueblo, es un hombre de 40 años con múltiples antecedentes por delitos violentos, que el día de los hechos subió múltiples vídeos a las redes sociales jactándose de que a él no le gustaba entrar en la cárcel por tonterías. "Me gusta entrar por una cosa chunga, que me echen una condena grande. A mí me da vergüenza entrar por las condenas pequeñas, por pegar a una mujer, por robarle a una vieja, a mí esas cosas me dan vergüenza. Yo entro por un delito grave", indicaba presuntamente momentos antes del fatal desenlace.

Tras los hechos, este pasado lunes, familiares y amigos se concentraron en el Palacio de Justicia almuñequero para mostrar su repulsa por los hechos y pedir "justicia real", coincidiendo con el traslado del detenido, para tomarle declaración. Tras esto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almuñécar acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido y está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato.

Según apuntaron fuentes judiciales, en su comparecencia, el detenido contestó a las preguntas que se le plantearon por las partes y el juez. La muerte se produjo en el transcurso de una discusión en el exterior de un bar en el que se habían encontrado. Ambos mantenían rencillas personales. El presunto agresor propinó varias puñaladas a la víctima que acabaron con su vida. El hecho fue grabado por cámaras de seguridad colocadas en las inmediaciones.

El portavoz de la familia y criminalista forense, Carlos García Barrett, explicó a este periódico que todo empezó hace dos años. "Ambos se conocían de cuando eran pequeños, y parecer ser que todo ocurrió tras un altercado que tuvieron. Fernando llevaba tiempo incitando al fallecido -Gabriel- para encontrarse y tener una pelea. El viernes empezaron a través de las redes sociales a amenazarse y posteriormente se citaron en un bar de la localidad y cuando apareció sacó un cuchillo de grandes dimensiones".

García Barrett incidió en que el fallecido "era una persona muy querida y la gente aún no se cree lo que ha pasado. La familia pide tranquilidad, Gabriel era una persona muy pacífica y siempre ayudaba a los niños. Daba clases de boxeo, y además trabajaba de seguridad en un local de ocio y sabemos que intentó evitar esta pelea hasta el último momento. La presión fue tal que al final quedaron y pasó lo que pasó, está todo grabado".