Los granadinos de la Vuelta a España

La Vuelta a España no es solo ciclismo, es algo más que se deja notar desde el primer momento que la gran comitiva que la compone llega a cualquier punto de la geografía nacional. El engranaje que participa a su alrededor es extenso y muy bien coordinado. Todo está controlado al milímetro para que no suceda ningún contratiempo, como ejemplo el amplio dispositivo formado por más de un centenar de agentes de la Guardia Civil que diariamente custodian y protegen no solo a los ciclistas sino también a la gran cantidad de personas que se acercan para vivirlo.

Estos días, la mayoría de la provincia tiene sus ojos sobre el sexitano Carlos Rodríguez, pero en este gran espectáculo del deporte nacional participan cinco granadinos más, entre ellos Pedro Navarro (Baza), Felipe Morales (Motril), Antonio Pérez (sub sector de Granada), Jorge Contreras (Guadix), agentes de la Guardia Civil de Tráfico que se encuentran en esta gran serpiente multicolor.

Ellos reconocen que es uno de los grandes orgullos que tienen y uno de los anhelos que cualquier agente de la Guardia Civil de Tráfico quiere ver cumplido.

"La zona de Granada la conocemos bastante porque nos gusta el tipo de turismo que hay por aquí y nos sentimos muy cómodos. La experiencia de estar dentro de la Vuelta es muy gratificante tanto a nivel profesional como personal, aunque no es la primera vez que participo, ya que tuve la oportunidad de trabajar también en las de 2020 y 2021", explica a Granada Hoy Navarro, quien añade que, aunque le gustaría participar en otras ediciones, el máximo permitido es de tres, algo que cumple con la presente participación.

Por su parte, Morales señala que para él es especialmente bonito "formar parte de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Vuelta y encima en mi tierra y en mi demarcación, es algo espectacular. No todo el mundo puede participar en este dispositivo. Se realizan unas pruebas de destreza y habilidad, un examen de conocimiento y una entrevista personal. Esto realmente es un premio".

El agente de la Costa agradece además a la Entidad Local de Carchuna-Calahonda, de donde es él, por haberle proporcionado unos pines del municipio para repartir entre los agentes. "Tenemos la costumbre de que cuando pasas por la demarcación de cada motorista se reparte un pin de cada sitio y hoy me ha tocado a mí".

Antonio Pérez relata que es su primera vez participando en la Vuelta, "creo que a una de las cosas que más puede aspirar un motorista de la agrupación de Tráfico es a formar parte de la Unidad de la Vuelta a España. Es algo muy difícil de conseguir, hacen una selección de agentes de toda España con unos requisitos especiales y quizás precisamente por eso es más especial, por la dificultad de acceder. Muchos nos presentamos cada año y pocos son realmente los elegidos".

Pérez cuenta que pese a la ilusión que los agentes tienen, el trabajo es arduo y concienzudo. "Muchas veces la gente no es consciente de todo el trabajo que hay detrás de todo esto, trabajamos desde muy temprano sin parar para asegurar todo el dispositivo hasta la noche que termina todo el dispositivo y llegamos al siguiente punto, aunque como dice el refrán sarna con gusto, no pica".

La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil para la presente edición de la Vuelta está compuesta por 130 guardias civiles – 83 de la agrupación de Tráfico, 39 de Reserva y Seguridad, del grupo de Madrid, encargados de la seguridad ciudadana y el orden público en el interior de las etapas, especialmente en los puertos de montaña y en zonas de aglomeración de personas, 6 guardias civiles del Servicio Aéreo de Madrid, los cuales desde el aire, con el apoyo de un helicóptero, darán cobertura a todo el dispositivo y 2 componentes del Servicio de Material Móvil, que con un autobús darán continuidad a la Unidad en cierto traslados.

El teniente de la Guardia Civil, Javier Barja, cuenta que además de un privilegio "para la mayoría de ellos es como el colofón a su carrera profesional el poder estar dentro de este dispositivo, pero luego esto no deja de ser una experiencia dura, cansada, con muchas horas de trabajo y muy pocas de sueño".