Una piedra del tamaño de un coche en plena habitación: Lújar sufre importantes daños en varias viviendas tras un desprendimiento

Un fuerte estruendo precedido de un gran golpe ha asustado a los vecinos de Lújar que han visto como a primera hora de la tarde, piedras de gran tamaño se desprendían de una de las laderas del municipio para llegar rodando y acabar impactando con al menos seis viviendas de la zona norte del pueblo. Un suceso que podría venir motivado por la caída de un rayo en una colina del conocido como 'Tajo de las señoritas', que además ha supuesto numerosos desprendimientos por la carretera de acceso al pueblo y ha matado a varios animales tras ser aplastados.

El alcalde de Lújar, José Antonio González, explica que el desprendimiento se ha originado en una de las cornisas de la montaña de la cara norte del pueblo, debido al parecer a una tormenta eléctrica acompañada de bastante lluvia, cuando una roca de grandes dimensiones -similares a las de un coche- se ha desprendido colina abajo y ha causado destrozos en varias viviendas, llegando incluso a introducirse en una de ellas por una ventana de una segunda planta, destrozando una habitación entera y cediendo posteriormente el suelo de esta, para acabar en la primera planta.

"Es una situación desagradable que nos hemos encontrado y en la que no sabemos muy bien que hacer. Además, varios sedimentos de la piedra que venían revueltos, ha entrado en uno de los corrales de un vecino y lamentablemente han fallecido dos perros", añade González mientras señala una de las calles del municipio que ha quedado prácticamente impracticable debido a la cantidad de pedruscos, ramas y barro que la cubren.

Por su parte, Marilluz Ruiz López, una de las propietarias de la vivienda más afectada, aguarda con una linterna portátil en la cabeza para mostrar el desastre. La vivienda familiar, que hace pocas fechas enseñaban a otra familia que estaba interesada en comprarla, ha quedado destrozada y sin luz. "La suerte es que mi abuela ya no está viva, porque si no le habría pillado en su cuarto, y no quiero ni pensar en lo que habría ocurrido. Eso y que no había nadie dentro de la casa, porque ya veis como ha quedado todo, no sé como vamos a arreglar esto ahora", lamenta junto a la puerta de una de las habitaciones afectadas.

Al hilo, cuenta que se ha enterado de que unas grandes rocas habían caído sobre la casa familiar porque un vecino, al que le han caído algunas piedras, le ha llamado corriendo. Ella vive en la otra parte del pueblo y la impresión se la ha llevado al llegar a la casa. "Ha sido un susto tremendo. En el pueblo vive mucha gente mayor, y menos mal que en ese momento no pasaba tampoco nadie por la calle.

Ruiz López pide que se estabilicen las cornisas porque tienen "miedo" tras el incidente de que algo similar vuelva a ocurrir, o que los desprendimientos continúen, aunque asegura que es la primera vez que se ven en una situación de este estilo.

El alcalde de Lújar, José Antonio González, añade que ya ha contactado con la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada para solicitarles ayuda dado que aún quedan algunos sedimentos en la parte de arriba "que en cualquier momento pueden caer y dañar otras viviendas" de la parte alta del municipio de menos de 500 habitantes.

La Guardia Civil ha tenido que cortar el acceso a la zona afectada por el desprendimiento.