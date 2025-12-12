Herida grave una mujer tras ser agredida en Motril por su expareja, al que no podía acercarse

Una mujer de 38 años permanece hospitalizada en estado grave tras haber sufrido hace unos días una paliza en Motril a manos supuestamente de su expareja, un hombre que aún no ha sido detenido y al que ella no podía acercarse por tener en vigor una orden de alejamiento hacia él.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, un día después de que la pareja retomara al parecer la relación.

Como consecuencia de la agresión, la mujer permanece ingresada en un hospital de Granada, donde le habrían extirpado el bazo.

Según las fuentes, aunque inicialmente ella informó de que las heridas eran fruto de una caída, finalmente manifestó que se las había realizado su expareja.

A mediados del pasado septiembre hubo un cruce de denuncias entre la pareja por presunta violencia doméstica, a raíz de las cuales sobre la mujer pesaba una orden de alejamiento hacia él.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para dar con el paradero del presunto agresor.